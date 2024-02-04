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رياضة

نجم كوت ديفوار يعلّق بعد التأهل إلى المربع الذهبي لـ”الكان”

عمر سلامي
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نجم كوت ديفوار يعلّق بعد التأهل إلى المربع الذهبي لـ”الكان”
ح.م
عمر دياكيتي

قال مسجل هدف الفوز لكوت ديفوار أمام مالي، عمر دياكيتي، إن الفضل في تأهل منتخب “الفيلة” إلى المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، يعود إلى جماهير بلاده.

وسجل دياكيتي هدف الفوز لكوت ديفوار في شباك مالي في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني خلال المباراة التي حسمها “الفيلة” بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة ربع النهائي.

وأكد دياكيتي الفائز بجائزة رجل المباراة أن الجماهير تقوم بدور كبير في مساندة المنتخب، منذ انطلاق البطولة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي: “مررنا بوقت عصيب في المباراة بما في ذلك طرد أوديلون كوسونو في الدقيقة 43”.

وتابع: “لكن الجماهير استمرت في مساندتنا، وعندما تكون الأمور على هذا النحو، لدينا فقط خيار واحد هو تقديم أفضل ما لدينا، والبحث عن الانتصار “.

كما قال دياكيتي: “ركضنا وتعبنا، وجنينا ثمار ذلك، أنا سعيد لأنني سجلت الهدف الثاني، بهذا الهدف أعتقد أنني أدخلت السعادة إلى قلوب حوالي 30 ألف مشجع إيفواري في الملعب، لا يمكن للكلمات أن تصف مشاعري الآن”.

أما عن تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، والطرد بعد تسجيله هدف الفوز، قال دياكيتي: “لقد حصلت على بطاقة حمراء، لن أتمكن من اللعب في نصف النهائي لكن الفريق سيكافح من دوني، ولدينا منتخب جيد”.

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