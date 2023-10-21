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رياضة

نجم ليفربول ينجو من الموت بعد سقوط عمود كهربائي

عمر سلامي
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نجم ليفربول ينجو من الموت بعد سقوط عمود كهربائي
ح.م
سيارة لاعب ليفربول أرنولد بعد الحادث

نجا نجم نادي ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد من حادث مميت الجمعة، بعد سقوط عمود كهربائي، نتيجة هبوب رياح قوية.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الجمعة، أن أرنولد تعرض لحادث سير في سيارته بعد أن سار على طريق مليء بالمياه الراكدة، قبل أن يُفاجأ بسقوط عمود كهربائي بقوة أمامه.

واضطر مدافع ليفربول للمناورة لكي يتفادى العمود، لكنه لم يقدر على تفادي الاصطدام بسيارة كانت في الجهة المعاكسة.

وبالنظر لتفاصيل الحادثة، وصف الإعلام البريطاني ما حدث بالمعجزة، خصوصاً أن وقوع العمود الكهربائي كان في ظرف ثوان قليلة جدا، في حين كانت ردة فعل أرنولد أسرع لينقذ نفسه بأعجوبة.

وأظهرت صور نشرتها “ذا صن”، أرنولد بعد الحادث وهو يقف بجانب سيارة “رينج روفر” التي كان يقودها، بالقرب من العمود الذي تدلت أسلاكه.

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