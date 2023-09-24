نجم مانشستر يونايتد يتعرض لحادث سير مروع

تعرض نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد لحادث سير مروع، بعد مباراة السبت ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وتحطمت سيارة راشفورد، التي تبلغ قيمتها 700 ألف جنيه إسترليني، ولحسن الحظ خرج منها غير مصاب.

وذكرت صحيفة “صن”، أن راشفورد، تعرض لحادث مروري خطير، عقب نهاية مواجهة بيرنلي، في البريميرليغ، وتواجد زميله البرتغالي برونو فرنانديز في مكان الحادث لمساعدته.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل حسب الصن: ماركوس راشفورد تعرض لـحادث مروري خطير بعد مباراة بيرنلي أمس تسبب في تحطم سيارته تمامًا وهي سيارة رولز رويس قيمتها 700 ألف باوند، اللاعب لم يتعرض لضرر وهو بخير، برونو فيرنانديز تواجد في المكان لمساعدة زميله.

pic.twitter.com/D9vpd6vKM1 — عمرو (@bt3) September 24, 2023

وأظهرت فيديوهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الجانب الأيسر الخلفي من السيارة محطما بالكامل، بعد اصطدامه بحاجز إسمنتي لإشارة مرور، بالقرب من مجمع تدريب كارينغتون بعد وقت قصير من مغادرته.