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رياضة

نجم مانشستر يونايتد يتعرض لحادث سير مروع

عمر سلامي
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نجم مانشستر يونايتد يتعرض لحادث سير مروع
ح.م
سيارة راشفورد

تعرض نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد لحادث سير مروع، بعد مباراة السبت ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وتحطمت سيارة راشفورد، التي تبلغ قيمتها 700 ألف جنيه إسترليني، ولحسن الحظ خرج منها غير مصاب.

وذكرت صحيفة “صن”، أن راشفورد، تعرض لحادث مروري خطير، عقب نهاية مواجهة بيرنلي، في البريميرليغ، وتواجد زميله البرتغالي برونو فرنانديز في مكان الحادث لمساعدته.

وأظهرت فيديوهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الجانب الأيسر الخلفي من السيارة محطما بالكامل، بعد اصطدامه بحاجز إسمنتي لإشارة مرور، بالقرب من مجمع تدريب كارينغتون بعد وقت قصير من مغادرته.

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