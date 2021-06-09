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رياضة

نجم مقرة يُشارك في كأس “الكاف” بِشرط

علي بهلولي
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نجم مقرة يُشارك في كأس “الكاف” بِشرط

يحقّ للفريق الفائز بِكأس الرابطة، تمثيل الكرة الجزائرية في كأس “الكاف” نسخة 2021-2022.

جاء ذلك في بيان نشرته رابطة الكرة المحترفة، مساء الأربعاء.

وبلغ فريقا شبيبة القبائل ونجم مقرة نهائي كأس الرابطة، بعد تفوّقهما في المربّع الذهبي على وداد تلمسان واتحاد العاصمة، على التوالي.

وإذا كان رائد البطولة الوطنية ووصيفه يُشاركان في رابطة أبطال إفريقيا، للموسم المقبل. فإن ثالث ترتيب المنافسة ذاتها يخوض كأس “الكاف” نسخة 2021-2022.

ويُمكن لِنجم مقرة المشاركة أيضا في كأس “الكاف”، في حال: فوزه بِكأس الرابطة، أو خسارته وتموقع “الكناري” في إحدى المراتب الثلاث الأولى، عند إسدال ستار البطولة الوطنية للموسم الحالي. أو أيضا تُحرز شبيبة القبائل كأس “الكاف”، حيث بلغ الفريق الدور نصف النهائي، وسيُواجه نادي قطن ورياضة الكاميروني.

وإذا كان فريق شبيبة القبائل يُزيّن رفوف خزانته بِعدّة تتويجات محلية وقارية، فإن نجم مقرة لم يحصل له شرف خوض المنافسات الدولية، على اعتبار أن نشأته حديثة، وتعود إلى أواخر التسعينيات.

للإشارة، فإن كأس الرابطة منافسة اسْتُحدثت في جانفي الماضي، بعد إلغاء “الفاف” لِمسابقة كأس الجمهورية موسم 2020-2021.

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التعليقات
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  • شعلان عمر-المسيلة

    الف مبروك لفريق مقرة(ولاية منتدبة) على هذا التتويج المستحق بفضل جهود ابنائها الذين رقوا دائرتهم الى مصاف ولاية منتدبةنوسنرى بعد سنوات قليلة انها تنافس مقر عاصمة الولاية(المسيلة)،للمسيلة فريق عريق منذ الثلاثينيات لم يفلح في الصعود الى القسم الثاني الا بالظروف ثم سقط من جديد: في رتب الهواة.اليس من العيب يا ابناء عاصمة الولاية المخلصين بقاء هذا الوضع المتردي وصب البنزين على النار كلما تقدم الفريق خطوة الى الامام؟ اين هي الروح الرياضية التي يتحلى بها الانصار للدفع بالفريق قدماظاين رجال المال والمحسنون والمتبرعون والتضامن للمساهمة في تمويل الفريق ام ان البقاء وراء المكاتب المكيفات على مستوى الرابطات ابطركم وتركم تتفرجون على فريق يدمر يوما بعد يوم.اين انتم يا من تغارون على فريق ميدينتكم وعلى المحبة نلتقي.

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  • زغلامي العيد

    فريق الوحش بن ناصر العنصري الذي قام بكسر فك حارس شبيبة الساورة أسامة حولي الذي سيخضع لعملية بمستشفى وهران نتمنى له الشفاء والسلامة قلت فريق بن ناصر يشارك في كأس “الكاف” نسخة 2021-2022 ولم يتم محاسبته من طرف الفاف التي لا تصدر بيانات إلا ضد الساورة كالعادة وليس لصالحها وقد تم تصوير المشاهد المروعة ونشرها بمقر الفريق وشهد الجميع بالجحيم الذي تعرض له فريق JSS بمقرة بقاعة تغيير الملابس ما بين الشوطين وتم تهريبه عبر مسالك ترابية خوفا مما أعده بن ناصر من بلطجية بعد أن أفرغ جام غضبه على اللاعبين وأشبعهم سبا ولطما مبرحا بحضور الحكم نفسه ومن نتائج فعله هذا كسر فك حارس شبيبة الساورة أسامة حولي ... كنا نتمنى إلغاء المقابلة وإعادة لعبها بميدان محايد بعد ما شابها من تجاوزات غير رياضية ولا أخلاقية ولكن يبدو أن الجنوب محقور و الساورة خاصة تزعج ويجب التخلص منها ولو بالعنف والقوة وتحييد لاعبيها بكل السبل إن لزم الأمر ....

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