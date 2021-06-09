نجم مقرة يُشارك في كأس “الكاف” بِشرط

يحقّ للفريق الفائز بِكأس الرابطة، تمثيل الكرة الجزائرية في كأس “الكاف” نسخة 2021-2022.

جاء ذلك في بيان نشرته رابطة الكرة المحترفة، مساء الأربعاء.

وبلغ فريقا شبيبة القبائل ونجم مقرة نهائي كأس الرابطة، بعد تفوّقهما في المربّع الذهبي على وداد تلمسان واتحاد العاصمة، على التوالي.

وإذا كان رائد البطولة الوطنية ووصيفه يُشاركان في رابطة أبطال إفريقيا، للموسم المقبل. فإن ثالث ترتيب المنافسة ذاتها يخوض كأس “الكاف” نسخة 2021-2022.

ويُمكن لِنجم مقرة المشاركة أيضا في كأس “الكاف”، في حال: فوزه بِكأس الرابطة، أو خسارته وتموقع “الكناري” في إحدى المراتب الثلاث الأولى، عند إسدال ستار البطولة الوطنية للموسم الحالي. أو أيضا تُحرز شبيبة القبائل كأس “الكاف”، حيث بلغ الفريق الدور نصف النهائي، وسيُواجه نادي قطن ورياضة الكاميروني.

وإذا كان فريق شبيبة القبائل يُزيّن رفوف خزانته بِعدّة تتويجات محلية وقارية، فإن نجم مقرة لم يحصل له شرف خوض المنافسات الدولية، على اعتبار أن نشأته حديثة، وتعود إلى أواخر التسعينيات.

للإشارة، فإن كأس الرابطة منافسة اسْتُحدثت في جانفي الماضي، بعد إلغاء “الفاف” لِمسابقة كأس الجمهورية موسم 2020-2021.