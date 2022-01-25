نجم منتخب إنجلترا السابق يشيد بلاعب جزائري واعد

لم يحسم جنسيته الكروية لحد الآن

أشاد نجم منتخب انجلترا السابق، غاري لينيكر، بالموهبة الجزائرية الصاعدة، مايكل أوليسيه، نجم نادي كريستال بالاص الانجليزي، بعد تألقه اللافت خلال مواجهة فريقه أمام نادي ليفربول لحساب الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورغم خسارة فريقه بثلاثة أهداف لهدف، إلا أن اللاعب صاحب الأصول الجزائرية من جهة والدته قدم مباراة كبيرة وكان محل إشادة واسعة من طرف وسائل الإعلام البريطانية.

ويقدم مايكل أوليسيه 20 سنة مستويات كبيرة تحت إشراف المدرب الفرنسي، باتريك فييرا، الذي كان توقع نجاح اللاعب الموهوب في فرض نفسه كواحد من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات القليلة المقبلة، ورغم أنه لا يملك خبرة كبيرة في دوري الكبار وهو الذي جاء من دوري الدرجة الأولى فإنه أوليسيه أكد كل الآمال المعلقة عليه لحد الساعة، ولم يتردد هداف كأس العالم في المكسيك عام 1986 والمحلل التلفزيوني المعروف، غاري لينيكر، في الإشادة باللاعب الذي يمكنه اللعب لأربع منتخبات مختلفة، الجزائر ونيجيريا وفرنسا وانجلترا، ونشر تغريدة بعد نهاية مباراة ليفربول وكريستال بالاس، قال فيها: “بالحديث عن اللاعبين الشباب الموهوبين: مايكل أوليسيه موهوب جدًا جدًّا”، وهي الشهادة التي تؤكد المهارات الكبيرة الذي يتمتع بها اللاعب اليساري الواعد.

وتعد شهادة لاعب كبير بحجم غاري لينيكر بمثابة نصيحة مباشرة للناخب الوطني، جمال بلماضي، من أجل حسم مستقبل مايكل أوليسيه، في أقرب وقت ممكن واستدعائه للمنتخب الجزائري، خاصة أن عدة مصادر أكدت في وقت سابق بأن نجم كريستال بالاص الصاعد يمنح الأولوية للمنتخب الجزائري، بعد أن رفض صراحة عرضا سابقا من منتخب نيجيريا بحكم أن والده نيجيري، ويفضل اللعب للجزائر بلد والدته، وعرفت الساعات الماضية حملة واسعة من طرف الجماهير الجزائرية الناشطة في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، تدعو فيها بلماضي والاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى حسم مستقبل هذا النجم الواعد في أقرب وقت ممكن، خاصة أنه سيكون البديل المثالي لرياض محرز، الذي يقترب من نهاية مشواره الكروي، في حين أن أوليسيه بدأ مشواره للتو، كما أنهم يرون فيه أحد الحلول الواعدة لخط هجوم منتخب الجزائر العقيم خلال كأس أمم إفريقيا.

وكانت شائعة انتشرت بقوة في منصات التواصل الاجتماعي مباشرة بعد خروج “الخضر” من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا، تضمنت تدوينة للاعب مايكل اوليسيه في حسابه على “فيسبوك” قال فيها إنه مستعد لحمل ألوان المنتخب الجزائري وينتظر فقط استدعاء بلماضي، قبل أن يتضح بأن ذلك الحساب لا يعود إلى نجم كريستال بالاص بل هو مزيف، ورغم ذلك ألهبت تلك الشائعات حماس الجماهير الجزائرية، التي تنتظر الجديد في هذه القضية.