نجم منتخب غانا السابق يدعم تنظيم الجزائر لـ”كان 2025″

أشاد بالملاعب وبطولة إفريقيا للاعبين المحليين

أشاد نجم منتخب غانا السابق، جيان أسامواه، بقدرة الجزائر على تنظيم كأس أمم إفريقيا لعام 2025، بالنظر للإمكانات الكبيرة التي تمتلكها حاليا والتي تجعل منها إحدى الدول الرائدة في القارة السمراء من ناحية الهياكل الرياضية، مشيرا إلى دعمه للملف الجزائري، عطفا على ما شاهده من تنظيم مبهر لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين الجارية بالجزائر.

وقال نجم منتخب غانا السابق في تصريحات لوسائل الإعلام، أول أمس، قبل مواجهات المجموعة الأولى التي جرت على ملعب نيلسون مانديلا، ردا على سؤال متعلق بقدرة الجزائر على تنظيم “كان 2025”: “الهياكل والملاعب التي تتوفر عليها الجزائر من شأنها أن تدعم ملفها للحصول على شرف تنظيم كان 2025 ونحن ندعمها في هذا المسعى”، وأردف: “حاليا الجزائر من أفضل 5 بلدان في إفريقيا بخصوص قدراتها التنظيمية والملاعب التي تتوفر عليها”، قبل أن يضيف: “أعتقد أن الجزائر بلد قوي في كرة القدم، خاصة من خلال الجيل الحالي من اللاعبين..ب الطبع “الكاف” هو من سيختار الفائز، وإذا رأى مسؤولوها أن الجزائر قادرة على احتضان البطولة فهذا سيحدث، ونحن سندعم البلد الفائز”، وحرص أسامواه على إبداء إعجابه بملعب نيلسون مانديلا، وقال بخصوصه: “ملعب نيلسون مانديلا ملعب رائع جدا، رأينا حفل الافتتاح كان جميلا، أنا أحب هذا النوع من الملاعب”.

من جهة أخرى، كشف نجم نادي العين الإماراتي السابق عن إعجابه بأجواء بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، وقال: “أنا منبهر بالإمكانات الكبيرة التي وضعتها الجزائر لإنجاح بطولة الشأن.. لقد وفرت كل شيء من أجل السير الحسن للمنافسة”، وزاد: “الأجواء رائعة منذ وصولي إلى الجزائر، في المطار لاحظت أن كل شيء منظم بشكل رائع، في الفندق أيضا.. حقيقة أعجبت كثيرا بالشعب الجزائري”، في حين رشح كتيبة مجيد بوقرة للتتويج بلقب المنافسة بالنظر لما يقدموه لحد الآن، وقال جيان أسامواه بهذا الخصوص: “أرى أن المنتخب الجزائري مرشح قوي للتتويج باللقب، هو يلعب بشكل هجومي ويبحث عن تسجيل الأهداف، لكنني أعتقد بأنه يملك روح المجموعة، متأكد أنه سيذهب بعيدا في هذه المسابقة”، وعن مستوى المسابقة لحد الآن، صرح: “واجه اللاعبون صعوبات كبيرة في المباريات الأولى من البطولة، بسبب الضغط، ما يجب تأكيده هو أن هناك الكثير من المواهب في إفريقيا والمستوى سيتحسن بمرور المباريات”، قبل أن يوضح: “لم أنل فرصة لعب بطولة الشان؛ لأنني كنت محترفا في أوروبا، وفي بعض الأحيان تنتابني الغيرة، لكن لدي الفرصة لأكون هنا من أجل متابعة المباريات.. البطولة شيء جيد للاعبين المحليين في إفريقيا لكي يكشفوا عن إمكاناتهم في هذا الحدث”.