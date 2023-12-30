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رياضة

نجم منتخب غانا يرشح هذه المنتخبات للتتويج بكأس أمم إفريقيا

عمر سلامي
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نجم منتخب غانا يرشح هذه المنتخبات للتتويج بكأس أمم إفريقيا
إيناكي ويليامز

رشح الدولي الغاني ولاعب أتلتيك بيلباو، إيناكي ويليامز، أربعة منتخبات للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وأكد مهاجم بيلباو أن منتخب غانا هدفه على الأقل اجتياز دور المجموعات، وأن هناك منتخبات قوية للغاية في “الكان”.

وأضاف: “المغرب أحد أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، وهناك نيجيريا والسنغال ومصر”.

وتابع: “لكن في كرة القدم الإفريقية كل شيء ممكن، ونأمل أن نقدم مستوى جيد، وأن يشعر شعبنا بالفخر”.

وستلعب غانا، التي تتواجد ضمن المجموعة الثانية لكأس أفريقيا، مباراتها الأولى يوم 14 جانفي أمام الرأس الأخضر، وفي 18 أمام مصر، وتختتم مشوارها في دور المجموعات يوم 22 جانفي بمواجهة موزمبيق.

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