نجم نهائي كأس إفريقيا 2025 يعتزل اللعب دوليا لهذا السبب

أعلن نجم منتخب السنغال، بابي غايي، اعتزاله اللعب دوليا، بسبب مشاكل مع الطاقم الفني.

وكتب مسجل هدف الفوز في نهائي “كان” 2025 أمام المغرب: ” سأعود للتحدث عن الإقصاء من المونديال، ولكنني أعلن اليوم أنني سآخذ استراحة من المنتخب ما دام هذا الطاقم الفني، هو المسؤول”.

وظهرت علامات الغضب على غايي عند استبداله في مباراة بلجيكا في د 66 .

وأقصي منتخب السنغال أمام بلجيكا، بشكل دراماتيكي، بثلاثة أهداف لهدفين حيث تمكن رفقاء لوكاكو من قلب الطاولة على أسود التيراتغا، بعدما كانوا متأخرين بهدفين دون رد.

وتمكنت بلجيكا من معادلة النتيجة في الدقائق الأخيرة من الوقت الرسمي، كما نجحت في تسجيل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، خلال الشوط الإضافي الثاني.