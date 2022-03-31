نجم هوليوود بروس ويليس يعتزل التمثيل لهذا السبب

أعلنت عائلة الممثل الأمريكي بروس ويليس، اعتزال نجم هوليوود البالغ 67 عاماً التمثيل، بسبب مشكلات صحية، أبرزها فقدانه القدرة على الكلام.

وقالت ابنة ويليس في منشور على انستغرام “إلى محبي بروس، كعائلة أردنا أن نشارككم خبرا يتعلق به فهو يعاني من بعض المشكلات الصحية، وقد تم تشخيصه مؤخرا بالحبسة الكلامية، ما يؤثر على قدراته المعرفية”.

وأضافت رومر ويليس “لذلك، وبعد دراسة متأنية، يتنحى بروس عن هذه المهنة التي كانت تعني له الكثير”.

وأشارت إلى تعامل أسرة الفنان الهوليودي مع مرضه بقولها “نحن نتعامل مع هذا الأمر كعائلة متحدة قوية، وأردنا أن نخبر معجبيه ومحبيه؛ لأننا نعلم مكانته عندكم، كما نعلم مكانتكم عنده”.

وختمت رسالتها بما كان يقوله بروس دوما “عش حياتك”، وعقبت قائلة “ونحن نخطط معا للقيام بذلك”.

وطبقا لموقع مايو كلينيك، فإن مرض الحبسة هو مرض يمنع من القدرة على التواصل، ويمكن أن يؤثر في القدرة على التحدث والكتابة وفهم اللغة، شفهيا وكتابيا، وهذه الحالة “تحدث عادة بشكل مفاجئ بعد السكتة الدماغية أو إصابة في الرأس، ولكن يمكن أيضا أن تأتي تدريجيا من ورم دماغي بطيء النمو أو مرض يسبب ضررا تدريجيا ودائما (تنكسيا)”.