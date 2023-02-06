نجوم الجزائر يتضامنون مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا

عبّر نجوم المنتخب الجزائري، وفي مقدمتهم رياض محرز وإسماعيل بن ناصر، عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا.

ونشر نجم مانشستر سيتي، على حسابه الخاص، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، علم تركيا، ورمز الدعاء.

ومن جهته تضامن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، مع ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وعبر عن ذلك من خلال منشور له على حسابه الخاص عبر “فايسبوك”.

وقال بن ناصر: ” نفكر في إخواننا وأخواتنا في تركيا وسوريا، ورحم الله الموتى، وألهم أحباءهم الصبر، وكل المتضررين”.

ومن جهته عبر الدولي الجزائري أندي ديلور عن تضامنه مع الشعبين التركي والسوري، بعد الزلزال الذي خلف عددا كبيرا من الموتى والجرحى.

وعبّر الدولي الجزائري سفيان فيغولي، عن تضامنه الكبير مع ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب فجر الاثنين، جنوب شرق تركيا وشمال سوريا.

ونشر فيغولي على حسابه الخاص، عبر موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، أعلام تركيا وسوريا ولبنان، وأرفقها، برمز الدعاء.

وضرب زلزال عنيف بقوة 7.8 درجات على سلم ريشتر شرق تركيا وشمال سوريا مخلفا مئات من القتلى والجرحى في حصيلة أولية.