نجوم الخضر الجدد يعودون إلى دورياتهم تحت رادار المناصرين

بعد ظهورهم مع الخضر في مباراتي النيجر الأخيرتين

بداية من يوم السبت، يبدأ نجوم الخضر القدامى وخاصة الجدد، الذين ظهروا ما بين نيلسن مانديلا ورادس، مبارياتهم تحت اسم دولي جزائري وبصورة العلم الوطني أيضا على مختلف المواقع العالمية الكبرى، فإذا كان رياض محرز على موعد زوال السبت..

مع مباراة قوية جدا أمام ليفربول قد يكون فيها أساسيا بسبب إصابة فودن وحتى هالاند، وهي المباراة التي ينتظرها أرسنال الذي يلعب عصرا على أرضه أمام ليدز، فإن ريان آيت نوري سيرحل مع ناديه ويلفرهامبتن إلى نوتنغهام فورست، على أمل عودته إلى التشكيل الأساسي، وسيلعب آدم زرقان مساء السبت مع ناديه شارل لوروا أمام ويسترلو، بغصة في قلبه لأنه لم يلعب دقيقة واحدة أمام نيجر، وواضح بأن وضعيته مع الخضر ستتعقد أكثر مع قدوم حسام عوار.

لكن ما يهم الجماهير الجزائرية أكثر، هو اللاعبين الجدد بداية من بوعناني الذي سيسافر مع بوداوي ونيس إلى أونجي، حيث سيكون بن طالب في استقبالهم، ويتحمس الجزائريون لمشاهدة صاحب الـ 18 سنة بعد أن صار دوليا جزائريا، في الوقت الذي تستقبل براست ولاعبها بلقبلة المغيب عن الخضر منذ فترة طويلة، النجم الصاعد فارس شعيبي وفريقه تولوز، وهي فرصة ليواصل تألقه تحت رادار المناصرين، خاصة أن شعيبي كان الأوفر حظا في المشاركة في مباراتي نيجر، بينما يتنقل بن سبعيني مع ناديه بوريسيا مونشن غلاد باخ إلى كولن، وسيلعب أيضا ليريس الأساسي في مباراة نيلسن مانديلا أمام نيجر، مع سامبدوريا، مباراة مهمة، في روما، أمام أشبال مورينيو في الوقت الذي سيكون يوم الأحد لمشاركة ثلاثة من كبار المغيبين عن مباراتي نيجر، ضمن ألغاز جمال بلماضي غير المفهومة، وهم سعيد بن رحمة وآدم وناس وبلال براهيمي، ويكون اسماعيل بن ناصر مطالب بالانفجار والثورة مع ناديه الميلان المتأهل لربع نهائي رابطة الأبطال من دون إقناع في الدوري، لأن الموعد هو مواجهة نابولي خارج الديار، وأي عثرة ستعني الابتعاد عن المراكز الأربعة الأولى، خاصة أن المباراة تسبق التقاء الفريقين في رابطة أبطال أوربا في دورها ربع النهائي.

من عادة الجزائريين متابعة المباريات التي يشارك فيها الجزائريون، ولكنهم من يوم السبت، سيضاف إلى هؤلاء لاعبون جدد، وستحطم صفحة فريق ويلفرهامبتون وفريق تولوز، وحتى ليون حيث يلعب حسام عوار الغائب عن مباراتي نيجر، أرقاما قياسية في المتابعة من جماهير الكرة، وحتى متابعي النجوم من رواد الصور الفيديوهات سيخطفون أهم اللقطات لهؤلاء ضمن مسلسل “كل ما فعله هذا وذاك”، وربما سنشاهد مستقبلا العلم الجزائري في مباريات ويلفرهمبتون كما نشاهده دائما في مباريات مانشستر سيتي، وسيكون كل نجم لعب مع الخضر تحت المجهر والرادار، كما كان غيره.