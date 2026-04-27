نجوم “الخضر” مطالبون بالحذر في شهر الإصابات

حتى مبابي ويامال مهددان بالغياب

تتهاطل أخبار الإصابات في عالم الكرة هذه الأيام، مثل الأمطار. فإسبانيا خائفة من أن تلعب كأس العالم من دون أحسن لاعب في العالم حاليا، يمين يامال، ويد فرنسا على قلبها، خوفا من أن تضيّع الجولات المتبقية من الدوري الإسباني، وخاصة الكلاسيكو أمام برشلونة، لاعبها الأول، كيليان مبابي، بينما أعلنت العديد من المنتخبات في كل القارات، ومنها الجزائر خروج لاعبين من خدمة المونديال.

المشكلة تكمن في حساسية الفترة، وخاصة هذا الشهر الحاسم، حين تلعب أندية من أجل المراكز الأوروبية وأخرى من أجل تفادي السقوط، والفرق المحترفة تطلب من لاعبيها بذل كل ما يملكون من جهد، من أجل تحقيق الأهداف. وهو ما يعتبر مخاطرة غير محسوبة العواقب خاصة بالنسبة للأساسيين.

في فرنسا، غاب أول أمس غويري للإصابة، وتنتظر بوداوي مباراة العمر من أجل أول لقب في حياته في كأس فرنسا، والخوف من أن يخاطر بقدميه، وحتى ما تبقى من مباريات لمارسيليا تتطلب من غويري الكفاح لأجل مركز أوروبي متقدم، في الوقت الذي تدافع ليل بلاعبها عيسى ماندي، قبل ثلاث جولات من نهاية الدوري الفرنسي، من أجل مقعد ثالث ممكن، مؤهل لرابطة أبطال أوربا، ولكم أن تتصوروا ماندي، البالغ من العمر 34 سنة، في هذا الحمام التنافسي.

وفي ألمانيا، يتواجد كل الجزائريين في قلب المنافسة على المراتب الأوروبية، ونخشى على مازة وشايبي من مخاطر الإصابة، وبدرجة أقل رامي بن سبعيني، لأن فريقه دورتموند ضمن المشاركة في رابطة أبطال أوربا، لكن مشكلة رامي الذي فاز بلقب رجل مباراة أول أمس أمام فرايبورغ بهدفه وتمريرته الحاسمة، يبحث عن فرص البرهنة على إمكانياته بالنسبة للجمهور الأصفر، الذي حمّله خروج الفريق من رابطة أبطال أوربا في المباراة الشهيرة والمشؤومة أمام أطلنطا.

لاعب آخر يخشى الجزائريون تعرضه للإصابة، وهو ريان آيت نوري، حيث تنتظره منعرجات النفس الأخير في الدوري، إذ يجب على رفقاء آيت نوري الفوز بكل المباريات المتبقية، إضافة إلى نهائي الكأس أمام تشيلسي، على أمل أن يكون أساسيا في كل المباريات المتبقية، حتى يكون جاهزا لكأس العالم.

ما تعرض له أمين غويري ولوكا زيدان، قادر على أن يتكرر مع لاعبين آخرين وبدرجة أخطر، في فترة تشتد فيها المنافسة ويتحول الإرهاق أيضا إلى خطر، كما حدث مع نجم برشلونة يمين يامال، كما أن معاودة الإصابة خطر آخر، كما يحدث مع مبابي، وهما لاعبان كبيران جدا، منتخبا بلديهما يراهنان على التتويج بكأس العالم وليس المشاركة المشرفة فقط.

يحتاج الخضر لكل لاعبيهم قبل شهر ونصف من انطلاق كأس العالم، الذي هو جواز السفر نحو مغامرات احترافية جديدة، لأن التألق في هذه المنافسة جماعيا وفرديا هو فتح كبير لكل لاعب، ناهيك عن شرف احتفال الجماهير بالانتصارات وتخليدها، كما حدث في إسبانيا 1982 والبرازيل 2014.