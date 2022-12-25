نجوم “الخضر” مطلوبون بقوة في سوق التحويلات الشتوية

من أجل الحصول على فرصة اللعب للبعض والتغيير لآخر

يتوقع أن يكون سوق التحويلات الشتوية الذي سيفتتح في أوروبا نشطا بالنسبة لبعض لاعبي المنتخب الوطني الباحثين عن فرصة اللعب بانتظام، وآخرين الذين يبحثون عن ناد أقوى بعد تألقهم في بداية الموسم الجاري، وفي مقدمتهم نبيل بن طالب العائد إلى صفوف “الخضر” بعد غياب طويل ورامز زروقي المتألق في الدوري الهولندي، في حين أن لاعبين مثل ماندي وعدلي وآيت نوري يبحثون عن فرصة المشاركة بانتظام في أندية أخرى.

ويتصدر رامز زروقي نجم نادي تفينتي الهولندي قائمة اللاعبين الجزائريين المطلوبين بقوة خلال هذا الميركاتو الشتوي، وعلى وجه التحديد في الدوري الهولندي من بوابة نادي فينورد القوي، ورغم تمسك تفينتي بخدمات لاعب خط الوسط الجزائري على الأقل إلى غاية نهاية الموسم، إلا أن وسائل إعلام هولندية لم تستبعد رحيله هذا الشتاء، في ظل إصرار فينورد على تدعيم خط وسطه مع الاستجابة لمطالب تفينتي المالية، ويبحث زروقي عن ناد أقوى لتطوير مستوياته الفنية أكثر والتطلع للانتقال بعدها إلى دوري اكبر، أما نبيل بن طالب فيتواجد على رادار عدة أندية ترغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد المستويات القوية، التي قدمها مع أونجي الفرنسي منذ بداية الموسم الحالي، حيث شارك في 12 مباراة في مختلف المسابقات أسهم خلالها في 3 أهداف ما بين صناعة وتسجيل، وترغب عدة أندية في التعاقد مع نجم “محاربي الصحراء” على غرار ليل ورين ومرسيليا من فرنسا، بجانب أتالانتا الإيطالي، ووفقا لتقارير صحفية فرنسية فإن نادي أونجي الفرنسي يرغب في الحصول على مبلغ 10 ملايين يورو من عملية بيع نبيل بن طالب في ميركاتو الشتاء.

من جهة أخرى، يتوقع أن يكون الميركاتو الشتوي فرصة لبعض اللاعبين للبحث عن دقائق لعب بصفة منتظمة، ومنهم عيسى ماندي الذي يعاني مع نادي فياريال الإسباني، فمنذ انضمامه إليه صيف عام 2021 لم ينجح مدافع “الخضر” في حجز مكانة أساسية في دفاع “الغواصات الصفراء” بل على العكس من ذلك تعرض للعديد من الانتقادات بسبب الأخطاء التي ما فتئ يرتكبها بصفة دورية، واكتفى ماندي بالمشاركة 3 مرات أساسيا فقط في 14 جولة بالليغا، في حين شارك بديلا 4 مرات وبقي على كرسي الاحتياط 7 مرات، ويتواجد مدافع “الخضر” على رادار نادي أوساسونا الذي قد ينقذه من جحيم فياريال هذا الشتاء.

إلى ذلك، سيكون النجم المقبل لـ”الخضر”، ريان آيت نوري، مدافع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، على موعد للبحث عن انتقال إلى ناد آخر بعد أن خسر اللاعب صاحب الـ21 عاما مكانه الأساسي في صفوف “الذئاب”، حيث اكتفى بلعب 16 دقيقة خلال آخر 5 مباريات لعبها الفريق في الدوري الإنجليزي، ويتواجد ريان آيت نوري على رادار نادي نيس الفرنسي الذي يسعى للفوز بخدماته على سبيل الإعارة، ومنذ انضمامه إلى ولفرهامبتون عام 2021، شارك النجم الجزائري في 64 مباراة في مختلف المسابقات أسهم خلالها في 11 هدفا ما بين صناعة وتسجيل، ونفس الشيء ينطبق أيضا على النجم المستقبلي الآخر للمنتخب الوطني، ياسين عدلي، نجم نادي ميلان الإيطالي، الذي سيخرج بنسبة كبيرة جدا بنظام الإعارة للعب في فريق آخر خلال مرحلة العودة، بعد ان كانت ضحية المنافسة القوية في ميلان، ويملك عدلي العديد من العروض الإيطالية والفرنسية للبحث عن تألق جديد.