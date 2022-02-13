نجوم الخضر يبدّدون مخاوف بلماضي قبل لقاءي الكاميرون

أوناس يعود.. بن سبعيني يخطف الأضواء وفيغولي قائدا

باستعادة النجم الجزائري الصاعد، آدم وناس، مكانته في صفوف فريقه نابولي، بمناسبة المباراة التي جمعت فريقه أمام الأنتير، عشية السبت، بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها بالنسبة لكتيبة المدرب الوطني جمال بلماضي، الذي سيكون أكثر ارتياحا باستعادة “محاربيه” للمنافسة مع أنديتهم قبل خمسة أسابيع فقط عن موقعة الكاميرون الفاصلة.

وبعد نكسة “الكان” التي أدخلت المنتخب الوطني في مرحلة الشك، بدأت مخاوف الناخب الوطني جمال بلماضي تتبدد تدريجيا من أسبوع إلى آخر، وهذا بتعافي لاعبي الخضر واستعادتهم أجواء المنافسة، من خلال مشاركتهم مع أنديتهم بانتظام، ما يجعلهم في أعلى درجات اللياقة والجاهزية للمباراة الفاصلة أمام الكاميرون.

وناس يعود ويريح الناخب الوطني

وكان المتألق، آدم أوناس آخر العائدين إلى أجواء المنافسة، حيث دشّن، أول أمس، عودته الرسمية لتشكيلة ناديه نابولي، بمناسبة المباراة الهامة أمام الرائد أنتير ميلان لحساب الجولة الـ25 من الكالتشيو الإيطالي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1 – 1 ).

وبالرغم من دخوله مع نهاية المباراة كبديل (د 84)، إلا أن عودته ومشاركته في المباراة تأتي لتؤكد تماثله للشفاء وجاهزيته التامة من الناحية البدنية، وتريح المدرب الوطني وأنصار الخضر، وهذا بالنظر لحاجة المنتخب الوطني للاعب بمثل مواصفاته الفنية.

وكان آخر مباراة غانا الودية أمام المنتخب الوطني آخر مباراة شارك فيها آدم أوناس قبل أن يبعده فيروس كورونا عن لقاءات كأس إفريقيا بالكاميرون والتي سببت له مشاكل صحية أجبرته على الخضوع إلى عديد الفحوصات وتمديد فترة غيابه عن الملاعب.

بن سبعيني أساسي، هدافا وممرا حاسما

من جهته، قاد رامي بن سبعيني فريقه بوريسيا مونشغلادباغ لتحقيق الفوز الأول بعد أربعة هزائم متتالية، وهذا على حساب ضيفه أوغسبورغ لحساب الجولة 22 من الدوري الألماني الممتاز.

وعرفت المباراة تألق المدافع الدولي الجزائري، الذي سجل الهدف الثالث لفريقه وكان وراء الهدف الثاني بتقديمه تمريرة حاسمة، في مباراة انتهت بفوز مونشغلادباخ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

محرز يحتفظ بمكانته الأساسية ويفوز بخماسية مع السيتي

وحافظ قائد الخضر رياض محرز على مكانته الأساسية في تشكيلة “المان سيتي” وحقق فوزا ساحقا على حساب مستضيفه نادي نورويش سيتي برباعية كاملة برسم لقاءات الجولة 25 من البريمرليغ، دعّم بها مانشستر سيتي موقعه في ريادة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز الذي يسير فيه بخطى ثابتة نحو تحقيق اللقب.

ورغم عدم تسجيله في مباراة أول أمس، إلا أن النجم الجزائري قدّم مباراة جيدة وساهم في الفوز الكبير الذي حققه “السيتي”، كما كان وراء تسجيل زميله سترلينغ لـ”هاتريك” بعدما سمح له بتنفيذ ركلة جزاء بدلا عنه.

فيغولي قائدا ويكتفي بـ60 دقيقة مع غلاتاسراي

من جهته، كانت الجولة 25 من الدوري التركي الممتاز مميزا بالنسبة للقلب النابض للمنتخب الوطني، سفيان فيغولي، الذي بصم خلالها على أول مشاركة له كأساسي مع ناديه غلاتاسراي، وهذا منذ مطلع السنة الجديدة وعودته من “الكان” بعد مشاركتين كبديل. وإضافة إلى دخوله في التشكيلة الأساسية تلقى فيغولي بمناسبة هذه المباراة أمام قيصري سبور، شرف حمل شارة القائد، وهي المرة الثالثة التي يحدث فيها ذلك منذ التحاقه بالفريق التركي. واكتفى فيغولي بالمشاركة في هذه المباراة لمدة 60 دقيقة فقط، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1 -1).

درفلو يتألق ويوجه رسالة إلى بلماضي

في سياق متصل، عرفت الجولة الـ22 من الدوري الهولندي الممتاز، التي لعبت السبت، تألق المهاجم الدولي الجزائري، أسامة درفلو، الذي قاد فريقه الجديد زفوليي إلى الفوز بنتيجة (3-4) أمام مستضيفه كامبور.

وتمكن أسامة درفلو من افتتاح باب التسجيل لفريقه في الدقيقة الثالثة وتقديم تمريرة الهدف الثالث في الدقيقة الـ56 من المباراة، حيث قدّم مباراة كبيرة، وكان أحسن لاعب فوق الميدان.

ويحاول درفلو من خلال تألقه في البطولة الهولندية مع فريقه الجديد جلب اهتمام الناخب الوطني جمال بلماضي، للعودة من جديد إلى المنتخب الوطني، لاسيما وأنه يحتاج إلى هداف حقيقي، وهذا بالنظر إلى فترة الفراغ التي يمر بها الثنائي بونجاح وسليماني.