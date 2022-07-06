نجوم “الخضر” يحتفون بالذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر

على غرار ملايين الجزائريين المقيمين بالخارج

احتفى لاعبو المنتخب الوطني، رفقة الجالية الجزائرية المقيمة بمختلف عواصم أوروبا والعالم، بالذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر من الاستعمار الغاشم، وتفاعل عددا منهم، مع الحدث التاريخي.

ومثلما جرت عليه العادة في مثل هذه المناسبات، لم يفوت “محاربو الصحراء” الفرصة للتفاعل مع هذا الحدث، من خلال إطلالات خاصة لهم عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا على غرار ملايين الجزائريين سواء الموجودين هنا بالجزائر أم المقيمين خارج البلاد.

واحتفل الجزائريون، الثلاثاء، 5 جويلية 2022، بالذكرى الـ60 لاستقلال البلاد بعد 130 سنة من الاستعمار الفرنسي، وهذا باستعراض عسكري تاريخي غير مسبوق.

وكان قائد المنتخب الوطني ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، أول وأكبر المتفاعلين بالذكرى، من خلال نشره عبارة: “بطل واحد فقط” على حسابه الخاص في موقع ” تويتر”، في إشارة إلى الشعب الجزائري.

ولم يكتف رياض محرز بتغريدته على “تويتر” حيث أتبعها أيضا بـ “ستوري” عبر حسابه على إنستغرام، تمثلت في نشر صورة مركبة للنجوم المتعاقبين على المنتخب الوطني، بداية من رشيد مخلوفي لخضر بلومي ورابح ماجر وعنتر يحيى، وصولاً إلى سفيان فيغولي، ثم نشر صورة أخرى له شخصياً وهو يحتفل بلقب كأس أمم أفريقيا 2019.

إلى جانب رياض محرز، تفاعل القلب النابض للخضر ونادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر أيضا مع الحدث الوطني، ونشر بدوره عبر حسابه في موقع تويتر تغريدة جاء فيها: “دعونا لا ننسى أبداً شهداءنا الذين قاتلوا من أجل حرية الجزائر والشعب الجزائري”، وهي نفس ما حملته تقريبا تغريدة محبوب الجماهير الجزائرية سفيان فيغولي.

في نفس السياق، قام نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي بتهنئة نجمه الجزائري سعيد بن رحمة بالذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر، فيما هنأ نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي الشعب الجزائري بهذه الذكرى المجيدة.

إلى ذلك، هنأت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، التي ستنتخب اليوم رئيسا جديدا لها، الشعب الجزائري، بالذكرى الـ60 لعيد الاستقلال، ونشرت على صفحتها الرسمية “فايسبوك” عبارة ” تاريخٌ مجيد وعهدٌ جديد تحيا الجزائر”، وأرفقت ذلك بصورة مركبة للاعبي المنتخب الوطني ولاعب منتخب جبهة التحرير رشيد مخلوفي، واحتفالات الجزائريين بالاستقلال.