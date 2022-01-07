نجوم “الخضر” يُضيّعون مباريات الموسم في أوروبا

بسبب منافسة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون

يتواجد كل لاعبي المنتخب الجزائري في الكاميرون استعدادا، لكأس إفريقيا، مع بداية المغامرة الإفريقية لأجل الدفاع عن التاج القاري الذي يمتلكه أشبال جمال بلماضي منذ سنتين ونصف، وسيُحرم هؤلاء من مباريات كبيرة جدا، ستخوضها أنديتهم من دونهم، فبعد أن أضاع إسماعيل بن ناصر مباراة روما الت لعبها الميلان، والتي لعبت سهرة الخميس ضمن الدوري الإيطالي الذي عاد إلى النشاط وفاز فيها الميلان بثلاثية مقابل واحد على أشبال مورينيو من دون بن ناصر والإيفواري كيسيي.

وبعد أن أضاع آدم وناس سفرية جوفنتوس الكبيرة جدا بالنسبة لناديه نابولي سهرة الخميس، خاصة أن آدم وناس كان أحد نجوم قهر جوفنتوس في المباراة الأولى التي لُعبت في نابولي بمجرد أن تم إقحامه مع بداية الشوط الثاني ففاز فريقه، وشكل خطورة كبيرة على الفريق العجوز، حيث عاد نابولي سهرة الخميس بالتعادل بهدف في كل شبكة في مباراة كان أحد نجومها العائد بقوة فوزي غلام الذي لعب كل أطوارها، أضاع أيضا عيسى ماندي مباراة كأس أول أمس الخميس التي كان سيلعبها بالتأكيد أساسيا في خيخون أمام سبورتينغ، المنتمي للدرجة الثانية الإسبانية، والذي قهر الغواصات الصفراء بهدفين لهدف.

لكن أهم المتحسرين هو بالتأكيد رامي بن سبعيني الذي لعب سهرة الجمعة فريقه بوريسيا مونشن غلاد باخ، مباراة الموسم في ميونيخ، أمام بيارن الكبير، ونعلم جميعا مدى أهمية هذه المباراة بالنسبة للاعب رامي الذي سبق له وأن سجّل في مرمى الحارس الكبير نايير أربعة أهداف، منها إثنين من ركلة جزاء وواحد بالرأس والرابع بالقدم اليمنى.

مباريات الأحد ستشهد حرمان إسلام سليماني من مباراة الموسم بالنسبة لليون، الذي سيستقبل الرائد باريس سان جيرمان، ولكن من دون إسلام سليماني، كما أن رفقاء ماندي سيستقبلون أتلتيكو مدريد في مقابلة مجنونة سهرة الأحد، وكلنا نعلم بأن المباراة التي زلزلت مكانة ماندي كأساسي مع ناديه فياريال، كانت قد جرت في ملعب الكالديرون حيث كان فريقه متفوق إلى آخر دقيقة، قبل أن يخادع ماندي حارسه برأسية عكسية في شباكه بالخطأ، حرمت فريقه من الفوز وأغضبت مدربه إيمري وأبعدت ماندي من التشكيلة الأساسية.

وحتى رياض محرز كان من المفروض أن يكون معنيا اليوم السبت بمباراة ملتهبة وربما هي مباراة الموسم أمام ثاني الترتيب في الدوري الإنجليزي نادي تشيلسي، حيث أن الفوز بها سيعني الابتعاد عن رفقاء حكيم زياش بـ13 نقطة كاملة، وقد يبقى في السباق ليفربول فقط المحتفظ بمباراة متأخرة، وأضاع سعيد بن رحمة على نفسه مباراتين على أرض ويست هام أمام صاحب المؤخرة نورويتش وأمام ليدز، كانتا مهمتين في تحسين بن رحمة لأرقامه مع الأهداف والتمريرات الحاسمة.

كل هذه المواعد الهامة والضائعة في أوربا، قد تهون، إذا بدأ الخضر دورتهم الإفريقية بقوة وكانوا أبطالا حقيقيين، حيث أبان آدم وناس وماندي عيسى وسعيد بن رحمة وإسلام سليماني وإسماعل بن ناصر ورامي بن سبعيني، من خلال مباراة غانا الودية مساء الأربعاء التي انتهت بثلاثية نظيفة لصالح الخضر، بأن ما يهمهم، هو المنتخب الوطني، قبل أنديتهم المتنافسة في الدوريات الكبرى.