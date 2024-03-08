نجوم الدراما والكوميديا والبرامج الدينية على “الشروق تي في”

تحت شعار "لمّتنا تحْلى" في شهر رمضان

تقترح قنوات “الشروق” على جمهورها، خلال شهر رمضان الكريم، باقة برامجية مميزة، تجمع بين المسلسلات الدرامية والأعمال الكوميدية وبرامج الطبخ و”الطولكشو” وأخرى خاصة بالتجارب الاجتماعية والحصص الدينية، لتكون بذلك قبلة العائلة الجزائرية بامتياز، للحفاظ على الصدارة التي حققتها خلال المواسم الرمضانية الفارطة تحت شعار “لمتنا تحلى”.

“البراني” و”11.11″ دراما مختلفة لفرجة مضمونة



ووضع مجمع “الشروق”، أذواق العائلات الجزائرية في مقدمة المعايير التي اتخذها لانتقاء شبكته البرامجية الخاصة بالشهر الفضيل، مع ضمان الفرجة عبر باقة منوعة من الأعمال الدرامية في مقدمتها مسلسل “البراني”، الذي سيجمع نخبة مميزة من الأسماء الفنية الجزائرية، أمثال خالد بن عيسى، مصطفى لعريبي، بوعلام بناني، عثمان بن داود، إلى جانب الممثلة القدير بهية راشدي، وعايدة عبابسة والعديد من الوجوه الشابة، حيث سيجتمع نجما مسلسل “الدامة” من جديد عبد الكريم دراجي وهناء منصور، بدورين مختلفين، كما سيشارك كل من امينة دحمان (يامنة)، ميستر ابي ومحمد بوشايب، مينة لشطر وياسمين عماري في المسلسل تحت قيادة المخرج يحي مزاحم، الذي حقق نقلة نوعية في عالم الدراما، خاصة في السنوات الأخيرة، من خلال تسليطه الضوء على القضايا الاجتماعية بطريقة فنية وتقنية حديثة.



ويعود المخرج اسامة قبي بموسم ثان من مسلسل “11.11” الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الفارط، بعمل فريد جمع بين الإثارة والغموض، اختار نهاية مفتوحة على العديد من التساؤلات التي قد يكشف عنها الموسم الثاني من المسلسل الذي يعرف مشاركة وجوه فنية بارزة، أمثال مليكة بلباي، محمد فريمهدي، عزيز بوكروني، اكرم جغيم، يوسف سحيري وهيفاء رحيم، فيما سيعرف الموسم الثاني التحاق الثلاثي سهيلة معلم، فتحي نوري واحمد مداح، بالإضافة إلى انضمام العديد من الممثلين المعروفين في الوطن العربي، على غرار خضر عطوي من لبنان وياسن بن قمرة من تونس، فيما يعد فريق عمل مسلسل “11.11” بجزء ثان أكثر إثارة وغموضا من الموسم الأول على قناة “الشروق”.

“البطحة2”.. جرعة الكوميديا الأولى لارتواء المشاهد



وتقترح الشبكة البرامجية لقنوات “الشروق” جرعة لا بأس بها من الفكاهة والكوميديا، من خلال العديد من الأعمال، في مقدمتها الجزء الثاني من سلسلة “البطحة“، لمخرجها وليد بوشباح، الذي حقق نسب مشاهدات قياسية في رمضان الفارط، من خلال عمل فني يجمع بين الكوميديا والرسائل الاجتماعية والتوعوية، فرغم أن نهاية الموسم الأول من البطحة كانت مفهومة وتوحي بنهاية القصة لكل شخصيات السلسلة، على غرار تغير حياة “ربيعة” وزواجها ومغادرتها للحي، وموت عمي “برنو” ودخول اللاز” إلى السجن، إلا أنه ووفق مصادر “الشروق”، فإن فريق العمل راهن على كتابة سيناريو بطريقة تعيد إحياء شخصيات السلسلة إلى فترة ما قبل الجزء الأول وظروف اجتماع الشخصيات في “البطحة”، وهو ما سيسمح بالحفاظ على مساحات الأداء وتوسيعها لكل الشخصيات التي اكتشفها المشاهد في الموسم الأول، وتقديمها في صورة درامية منطقية، حيث سيجمع العمل ممثلي الموسم الأول، على غرار نبيل عسلي في دور “اللاز”، ياسمين عبد المومن في دور “ربيعة”، ربيع واجووت في دور “برنو”، نجية لعراف في دور والدة اللاز “قرمية”، ونسيم حدوش في دور “بونار” وآخرون، كما سيعرف الموسم الثاني من السلسلة التحاق الممثل المقيم بكندا، حكيم زلوم الذي أدى دور السلطان “عاشور العاشر” في موسمه الأخير، كما سيكون مشاهدو قنوات “الشروق” على موعد مع الموسم السادس من “راب نيوز”، مع الممثل محمد يبدري الذي سيقدم مواضيع ساخرة وحلقات للنقاش.

حصص دينية بطابع سياحي وأخرى تجمع قراء كتاب الله من الوطن العربي



وخصصت الشبكة الرمضانية لقنوات “الشروق” حيزا واسعا للبرامج الدينية، على غرار “إعلام ومعالم”، الذي يجمع نجوم قراء كتاب الله في عصره القديم والحديث، من مصر مع رضوان حسين والطفل عمر علي عوض، بالإضافة إلى برنامج “غراس القيم”، الذي يعود في موسمه الرابع بطابع ديني وثقافي وسياحي رفقة كوكبة من المشايخ الجزائريين من إعداد ياسين كردوح وإخراج اسامة مثناني.

برامج اجتماعية وخيرية لإيقاظ الحس الإنساني

يعود الفنان كريم الغانغ ببرنامج “طريق الخير” على قنوات “الشروق”، خلال شهر رمضان الكريم، حيث سيقدم تجارب اجتماعية وإنسانية، تختلط فيها مشاعر الفرح بالدموع،كما سيتابع المشاهد برنامج “عابر سبيل”، الذي يعد أكبر برنامج خيري في الجزائر لتحقيق أحلام الكثيرين عبر مختلف ولايات الوطن.

حصص الطبخ تنكه شاشة “الشروق” في رمضان

ولأن برامج الطبخ تستقطب جمهورا واسعا، خاصة في شهر رمضان الكريم، تقترح قناة “الشروق” على مشاهديها العديد من البرامج التي تجمع بين الوصفات والمسابقات، حيث سيتم تكييف برنامج “ألو شاف” بالأطباق الرمضانية، كما تدعمت الشبكة البرامجية لـ”الشروق” ببرنامج مسابقات بعنوان “أنا ومرتي” الذي سينشطه الثنائي عمار شندالي وزوجته سمية سماش، حيث سيجمع البرنامج أزواجا من مختلف ولايات الوطن ووجوها معروفة ضمن طابع تنافسي في مجال الطبخ ليتوج الفائز في نهاية كل حلقة.

كما سيتابع المشاهد على قناة “الشروق نيوز”، باقة منوعة من البرامج ذات التابع التاريخي والديني، على غرار “اقرأ”، حكاية توبة”، بالإضافة إلى “عادة وعوايد” و”قصة طبق”، الذي يقدم تفاصيل مختلف الأطباق والمأكولات، إلى جانب سلسلة من البرامج الترفيهية والمسابقاتية، على غرار “قبل الفطور” و”لمة رمضان”.

بالاضافة الى برنامج “حنا في رمضان” الذي سيبث يوميا على قناتي الشروق العامة والشروق نيوز ابتداءً من الساعة الـ23:00 إلى الساعة 01.00 والذي سينشطه الإعلامي قادة بن عمّار.