“نجوم العلوم” يسلط الضوء على أهمية الاستثمار في الابتكار الطبي

جزائريان في الموسم الـ 13 من البرنامج الذي تبثه الشروق كل سبت

ارتفع الاهتمام العالمي بمجال العلوم الطبية والبحثية بشكل لافت في أعقاب جائحة كوفيد-19، وتجلى ذلك في الاهتمام الكبير بالتطوير السريع للقاحات المنقذة للحياة، وقد كرّست مؤسسة قطر جهودها في مجال تعزيز البحوث والتطوير والابتكار لدعم الباحثين والمخترعين الذين يبحثون عن حلول مبتكرة وجديدة في مجال الرعاية الصحية، وذلك في دولة قطر والمنطقة العربية.

وحسب بيان لمؤسسة قطر، تلقت “الشروق” نسخة منه، فان برنامج “نجوم العلوم”، التلفزيوني التعليمي الترفيهي، يعد أحد المبادرات المندرجة تحت قطاع البحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر، والمخصصة لدعم المواهب المحلية والإقليمية، ويمتلك سجلاً حافلاً ومتميزاً بالاختراعات الطبية من المبدعين العرب الموهوبين، حيث يضمّ الموسم الـ 13 الحالي مجموعة متميزة من المبتكرين من جميع أنحاء العالم العربي، يمتلكون أفكار مبدعة في مجال التصدّي لكوفيد-19 وغيره من التحديات الصحية، ومن بينهم الجزائريين خولة ريمة شعابنة وعبد الرّحمن خياط.

كما يشارك مجيب الرحمن الحروش، مهندس يمني في الطب الحيوي، وأستاذ مساعد في جامعة بومان موسكو التقنية الحكومية في روسيا، باختراعه جهاز قياس تدفق الدم الكلوي المحمول الذي يجد حلول لتلف الكلى الممكنة من خلال تقييم هذا التلف عبر استخدام أجهزة استشعار حيوية تلصق على جسم المريض وتقوم بإرسال البيانات إلى الطبيب لتمكنه من اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

ويشارك في هذا الموسم أيضًا، ليث حمد، مهندس أردني، يعمل على ابتكار عدة القناع الطبي الذكي للمساعدة في تصحيح طريقة ارتداء الكمامة أثناء الوباء، حيث تستخدم العدة تقنية إنترنت الأشياء وتطبيقًا الكترونياً عبر الهاتف الذكي لتتبع موضع الكمامة الطبية على وجه الشخص، مع أشعة فوق بنفسجية خاصة لتطهير الجهاز.

كما تأهل المهندس اللبناني أسامة قنواتي، الذي يُصمم قميص طبي للمعاينة عن بعد، والذي يراقب رئة المرضى عن طريق نسج العديد من السماعات الرقمية والتكنولوجيا اللاسلكية في سترة بتصميم مخصص ويقوم الجهاز بمعالجة وتحليل البيانات الصوتية المأخوذة من السماعات ويوفر تقييمًا دقيقًا للرئتين، ثم ترسل السترة إشارة إلى الطبيب لتنبيهه إلى عدم استقرار الحالة، ويعالج اختراع أسامة العديد من المشكلات المتعلقة بالصحة، بما في ذلك كوفيد–19.

وفي هذا الإطار، قالت سلطانة أفضل، الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمية للابتكار في الرعاية الصحية (ويش)، “إن قمة 2020 عززت الوعي الجماعي الذي تشتد الحاجة إليه في الوقت الراهن، مع إثراء النقاش حول الوضع العام للرعاية الصحية، كذلك سلطت القمة التي تُعقد كلّ سنتين الضوء على تقنيات جديد مثل استخدام الخوارزميات الاجتماعية للتنبؤ بالأوبئة ومكافحتها”، مضيفة: “أن أحد الدروس التي يمكن استخلاصها من الجائحة، هي الحاجة إلى المزيد من العلاجات والأجهزة الطبية المنتجة محليًا، حيث سيكون ذلك أمرًا حيويًا لمكافحة الأوبئة في المستقبل وحالات الطوارئ الصحية الأخرى”.

ويُعرض الموسم الـ 13 من نجوم العلوم في الفترة من 10 سبتمبر 2021 إلى 22 أكتوبر 2021، عبر الإنترنت، وعلى ست قنوات تلفزيونية في المنطقة، من بينها قناة “الشروق” سهرة كل سبت، حيث يترأس البروفيسور فؤاد مراد مجموعة جديدة من المبتكرين الشباب، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم الجدد الدكتورة بثينة الأنصاري، خبيرة التخطيط الاستراتيجي والتنمية البشرية، والدكتور وليد البنا، خريج نجوم العلوم والفائز بالموسم العاشر.