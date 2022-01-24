نجوم الكامرون مازالوا مطلوبين في كبريات الأندية العالمية

أحسن لاعبيها ينشطون في بايرن ميونيخ ونابولي وأجاكس

بدأ العد العكسي للمباراة الفاصلة، لأجل التأهل إلى كأس العالم في قطر، بين الجزائر والكامرون، وإذا كان المنتخب الثاني مازال منشغلا بمباريات كأس أمم إفريقيا التي تلعب على أرضه، فإن نجومه لا تريد الغياب عن كأس العالم التي يمتلكون فيها بعض الأرقام القياسية في القارة السمراء، لأنه المنتخب الوحيد الذي شارك في المونديال سبع مرات كاملة وهو أول من بلغ الدور الربع النهائي في هذه المنافسة العالمية، كما أن الكامرون امتلكت أروع النجوم في تاريخ القارة السمراء من الذين كان لهم أداء وسيرة عالمية من زمن توكوتو 1982 إلى زمن بوبكر 2022.

كانت بداية الكامرون في المونديال في سنة 1982، تماما مثل الجزائر، حيث لعبوا مباراة السد الأخيرة أمام المغرب وبلغوا دورة إسبانيا، ليصبحوا عملة إفريقية ببلوغ سبع مشاركات بالتمام والكمال، ويريدون الثامنة في قطر.

مازال اللاعب الكامروني يسوّق في كل بلاد العالم، وتحمل الأسود غير المروضة حاليا لاعبين ينشطون في دوريات كبرى، فالحارس أونانا 25 سنة كان علامة فارقة في تأهل وتألق أجاكس هذا الموسم في رابطة أبطال أوربا، وهو من خريجي مدرسة هذا الفريق الهولندي العملاق، كما أن دفاعه القوي يلعب في بلد يمتاز بخططه التكتيكية بقيادة نغادو 31 سنة لاعب غنت البلجيكي وفاي 29 سنة نجم ستاندار دو لياج البلجكي أيضا، يضاف إليهم أونغيني 24 سنة نجم سالسبورغ النمساوي أحد مفاجئات منافسة رابطة أبطال أوربا هذا الموسم، وتولو 24 سنة، الذي ينشط في فريق متواضع في أمريكا، ويذكرنا بلاعب ظاهرة قاد الكامرون لأول تأهل للمونديال منذ أربعين سنة، وهو توكوتو وبشرته بيضاء وكان يلعب لفريق في الولايات المتحدة الأمريكية وكان يلعب بطريقة استعراضية.

ما يميز الكاميرون عن المنتخبات الإفريقية أنها خزان لكبار المهاجمين وتعتمد في الغالب على لاعبي وسط من الطراز المتوسط، فمثلا نغامالو 27 سنة يلعب لفريق يونغ بويز السويسري، ويلعب كيندي 26 سنة، لفريق ألمبياكوس اليوناني وهما فريقان متوسطان في أوربا، ولكنهما يشاركان في الغالب في دور المجموعات من رابطة أبطال أوربا من دون تألق، أما عن قوته الضاربة فيمكن إدراج اسم أونغويسا 26 سنة، زميل غلام فوزي ووناس آدم في فريق نابولي، وسبق له أن لعب مع فريق فولهام ومارسيليا وفيارال وهو أحد أحسن لاعبي الكامرون في الوقت الحالي، أما أوم غوويت 24 سنة، فهو يلعب لميشلان البلجيكي. ويعتمد الكامرون دائما على الدبابة أبو بكر الذي لعب إلى جانب براهيمي في بورتو، وفضل اللعب للنصر السعودي في الوقت الحالي، ومازال قادرا على العطاء وهو في 30 سنة من العمر، يساعده زميل سليماني في ليون اللاعب إيكامبي صاحب 29 سنة، وخاصة النجم الخبير موتنغ الذي يلعب لبايرن ميونيخ وسيحتفل بعيد ميلاده 33 خلال مباراة السد أمام الجزائر، وهو من مواليد ألمانيا ولعب لشالك مع بن طالب وأيضا لباريس سان جرمان، ويقود المنتخب الكامروني حاليا المدرب البرتغالي توني، من دون سيرة تدريبية كبيرة، وفي الغالب سيبقى مدربا إلى غاية المباراة الفاصلة مهما كان مسار الكامرون في كأس أمم إفريقيا الدائر رحاها حاليا على أرضه.