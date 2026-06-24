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عرس كروي في "القل" يومي 10 و11 جويلية

نجوم الكرة الجزائرية يجتمعون لتكريم الدولي السابق عبد العزيز قشير

الشروق أونلاين
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نجوم الكرة الجزائرية يجتمعون لتكريم الدولي السابق عبد العزيز قشير

تتأهب مدينة القل الساحلية لعيش عرس كروي بامتياز يومي 10 و11 جويلية القادم، بمناسبة إقامة المباراة الاعتزالية للاعب الدولي السابق، وابن نادي وفاق القل، عبد العزيز قشير.

الحدث الذي ينتظره عشاق “المستديرة” و”الدلافين” سيكون فرصة متجددة للاعتراف بجميل جيل ذهبي صنع أمجاد الكرة الجزائرية.

وتأتي هذه المبادرة التكريمية لتتوج مسيرة حافلة للاعب تميز بالأناقة الكروية والانضباط العالي، سواء عندما قاد وفاق القل في أزهى فترات النادي أو خلال تمثيله للألوان الوطنية في المحافل الدولية.

 ومن المنتظر أن تحظى التظاهرة بإنزال تاريخي لنجوم الساحرة المستديرة في الجزائر؛ حيث أكدت أسماء ثقيلة من مختلف الأجيال الكروية حضورها لمشاركة “قشير” لمسة الوفاء الأخيرة على المستطيل الأخضر.

المهرجان الاعتزالي لن يقتصر على الجانب البروتوكولي، بل سيمتد على مدار يومين ليشكل فضاءً للم الشمل واسترجاع ذكريات الزمن الجميل. وستتحول “القل” إلى قبلة للجماهير الرياضية من مختلف ربوع الوطن، للوقوف تحية لواحد من الأسماء التي رفعت راية التحدي في الملاعب الجزائرية، ولإعادة إحياء أجواء ملعب “بن جامع عمار” التاريخي الذي شهد صولات وجولات “الدلافين”.

ويرى المتابعون للشأن الرياضي أن اعتزال عبد العزيز قشير بهذا الزخم يمثل رسالة قوية للأجيال الصاعدة حول قيم الوفاء الرياضي والارتباط بالنوادي الأم. ومع اقتراب الموعد، تتسارع التحضيرات محلياً لضمان تنظيم يليق بمقام المحتفى به وضيوفه من أساطير الكرة الجزائرية، ليكون الحدث بمثابة لوحة احتفالية تمتزج فيها عراقة الماضي بطموح المستقبل، وتُكتب فيها صفحة جديدة من صفحات العرفان لرجال الرياضة في الجزائر.

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