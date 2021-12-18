نجوم المنتخب الأول يحفزون أشبال بوقرة للتتويج بالكأس

عبّر عدد من نجوم المنتخب الوطني الأول، عن تمنياتهم بتتويج أشبال بوقرة، بكأس العرب في النهائي أمام تونس.

ووجه لاعبو المنتخب الأول على غرار بن ناصر وبن سبعيني وبلقبلة وفارس، رسائل تحفيزية لرفقاء بلايلي من أج تحقيق الفوز أمام تونس والعودة بالكأس إلى الجزائر.

وقال بن ناصر: “تحياتي إلى كل اللاعبين والطاقم الفني، وإن شاء الله التوفيق في هذا المحطة، وإن شاء الله خير”.

أما هاريس بلقبلة فقال: ” حظ موفق لكل إخوتي وإن شاء الله ستعودون بالكأس إلى الجزائر”.

ومن جهته حفز فريد بولاية أشبال بوقرة، حيث قال: “حظ موفق، وإن شاء الله تسير الأمور على ما يرام..”.

كما وجه بن سبعيني رسالة إلى أشبال بوقرة، من خلال مقطع فيديو قال فيها: “كلنا ننتظر المباراة، الجزائر كلها وراءكم، حظ موفق، شرفونا وإن شاء الله الكأس”.

وقال محمد فارس في مقطع فيديو، مخاطبا أشبال بوقرة: “حظ موفق، نتمنى لكم التتويج بالكأس، ونحن معكم نشجعكم في هذا النهائي”.