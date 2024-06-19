نجوم من أصول عربية يخطفون الأضواء في “يورو 2024”

يتقدمهم النجم الفرنسي كيليان مبابي

يشارك في بطولة أمم أوروبا يورو” 2024″، التي تدور خلال الفترة الحالية بألمانيا، وتتواصل حتى يوم 14 جويلية القادم، عددٌ من نجوم كرة القدم الذين يحملون أصولاً عربية، بعدما فضلوا تمثيل المنتخبات الأوروبية، على الانضمام إلى منتخبات بلدانهم الأصلية، أو التي يحملون أصولاً منها، سواء من جهة الأمهات أم الآباء.

ويُعتبر النجم الفرنسي كيليان مبابي أشهر هؤلاء اللاعبين في “يورو 2024″، على اعتبار أن والدته ووكيلة أعماله، فايزة العماري، تحمل الجنسية الجزائرية، كما أن اللاعب الجديد لفريق ريال مدريد الإسباني رفض كذلك اللعب مع المنتخب الكاميروني، الذي يحمل والده جنسيته.

ويُعتبر المنتخب الفرنسي من أكثر المنتخبات التي يحمل عددٌ من لاعبيها جنسيات أخرى، مثل ويليام ساليبا الذي يحمل والده الجنسية اللبنانية، فيما تحمل والدته الجنسية الكاميرونية، لكنه اختار تمثيل منتخب الديوك، وهو منتخب البلد الذي وُلد فيه، في وقت تحمل والدة اللاعب عثمان ديمبيلي جنسية مزدوجة موريتانية– سنغالية، بينما يحمل والده الجنسية المالية، لكنه اختار اللعب مع كتيبة المدير الفني ديدييه ديشان.

ويمثل المغاربة في البطولة الأوروبية لاعبان اثنان، هما النجم الإسباني الصاعد لامين يامال، الذي رغم إصرار الاتحاد المغربي لكرة القدم على ضمه، إلا أنه اختار اللعب مع منتخب لاروخا، والمهاجم لويس أوبندا الذي يلعب مع منتخب بلجيكا، رغم أن والدته مغربية، بينما يحمل والده جنسية جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنه اختار اللعب مع الشياطين الحمر.

ويمثل نسور قرطاج في المسابقة القارية الأقوى، مهاجم منتخب سويسرا زكي العمدوني، الذي يلعب مع فريق بيرنلي الإنكليزي، وهو الذي يملك والده الجنسية التونسية، وتملك والدته الجنسية التركية، لكنه اختار اللعب مع منتخب سويسرا حيث وُلد، فيما يضم منتخب إيطاليا في رحلة الدفاع عن لقبه، النجم ستيفان الشعراوي، الذي يحمل والده الجنسية المصرية، بينما تملك والدته الجنسيتين الإيطالية والسويسرية.