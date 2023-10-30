نجيب ميقاتي : لبنان في عين العاصفة

لا نية لحزب الله بالدخول في الحرب لكن ..

قال نجيب ميقاتيياليوم الإثنين 30 أكتوبر "أقوم بواجبي في ما يتعلق بتجنيب لبنان دخول الحرب"، لكنه أشار إلى أن لبنان اليوم "في عين العاصفة".

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أنه يعمل على “تجنيب لبنان دخول الحرب”، وهذا على خلفية اندلاع توتر جنوب لبنان بين حزب الله والكيان.

نجيب ميقاتي قال في مقابلة لوكالة فرانس برس نقلتها فرانس 24، اليوم الإثنين 30 أكتوبر “أقوم بواجبي في ما يتعلق بتجنيب لبنان دخول الحرب” مشيرا إلى أن لبنان اليوم “في عين العاصفة”.

وأضاف “نعمل للسلم.. ونحن كحكومة قيمون على الأوضاع العامة وعلى أي تداعيات يمكن أن ننجر اليها عقب أي توتر إضافي”.

ورداً على سؤال حول نيّة حزب الله بعدم التصعيد، أجاب ميقاتي أنه “حتى اليوم، أرى أن حزب الله يقوم بعقلانية وحكمة بإدارة هذه المواضيع، وشروط اللعبة لا تزال محدودة”.

لكنه قال أيضا إنه لا يستطيع “طمأنة اللبنانيين” لأنّ الأمور “مرتبطة بالتطورات في المنطقة”. كما شدد على أن الشعب اللبناني “لا يريد دخول أي حرب ويريد الاستقرار”.

وقال “لا يمكن أن ألغي أي تصعيد (في لبنان) يمكن أن يحصل لأن ثمة سباق بين وقف إطلاق النار (في غزة) وبين التصعيد في كل المنطقة”.

ميقاتي أبدى تخوّفه من “فوضى أمنية لا في لبنان فقط، بل في منطقة الشرق الأوسط” كلها في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وعن مساعي وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قال ميقاتي أن الجانب القطري الذي يفاوض الطرفين كان له “أمل كبير” بإطلاق سراح مزيد من المحتجزين.

وقال أنّ “الوساطة (القطرية لوقف إطلاق النار) كادت أن تنجح نهار الجمعة الماضي، لكن عُطلت عندما بدأ الطرف الإسرائيلي الدخول البري إلى غزة“، ليضيف “يتطلع القطريون إلى استئناف هذه المفاوضات، عسى ولعل تؤدي إلى وقف لإطلاق النار يكون بداية لأمور إنسانية”.