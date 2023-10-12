نجيب ميقاتي : ندين بشدّة الأفعال الجرمية التي يقترفها العدو الصهيوني

أعرب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، على دعم لبنان لفلسطين كما ندد بما يقترفه جنود الكيان في قطاع غزة.

أعرب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، على دعم لبنان لفلسطين كما ندد بما يقترفه جنود الكيان في قطاع غزة.

فحسب ما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية، فقد أشار رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس 12 أكتوبر، أنّ “أسباب المعركة في غزة معروفة وهي غياب الحل العادل للقضية الفلسطيني”.

كما ذكر ميقاتي أن “التعدي المتكرر على المقدسات الإسلامية والمسيحية أجج المشاعر، ونحن جميعا معنيون بما يجري هناك ولا يمكن أن نكون إلا إلى جانب الحق والعدالة، ومجلس الوزراء يدين بشدّة الأفعال الجرمية الذي يقترفها العدو الصهيوني في غزة ونؤكد التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله”.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني أيضا “أن لبنان يشدد في هذه المرحلة على دور الجيش في حماية الأمن والاستقرار، مع التأكيد أن قضية فلسطين هي قضية عادلة وقضية كل إنسان يؤمن بالحق”.