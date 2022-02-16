نحس التعادلات يلاحق الرجاء البيضاوي المغربي قبل مواجهة الوفاق

سجل منافس وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا، الرجاء البيضاوي تعادله الرابع في الدوري المحلي، بعدما اكتفى بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام مضيّفه أولمبيك خريبكة..

وتعادل الرجاء البيضاوي أمام المغرب الفاسي والجيش الملكي ويوسفية برشيد، قبل التعادل أمام أولمبيك خريبكة، ويعود آخر انتصار للرجاء في الدوري، إلى الجولة 13 أمام حسنية أكادير.

وجاءت ردود الأفعال قوية من جماهير النادي، عقب الفشل في العودة إلى سكة الإنتصارات، حيث عبرت عن غضبها من رئيس الفريق أنيس محفوظ والمكتب المسيّر وطالبته بإقالة المدرب البلجيكي مارك فيلموتس.

ويحتل الرجاء البيضاوي المركز الثاني في الدوري المغربي، متأخرا عن المتصدر الوداد بـ8 نقاط، بعد مرور 17 جولة.

وشدّ منافس الوفاق في الجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا، الرحال صبيحة اليوم نحو تونس، على أن يتنقل إلى الجزائر، تحسبا لمواجهة وفاق سطيف أمسية الجمعة في ملعب 5 جويلية.

وفاز الرجاء المغربي في الجولة الأولى على ضيفه أمازولو من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، فيما عاد الوفاق بفوز ثمين من غينيا، أمام حوريا كوناكري بنفس النتيجة.