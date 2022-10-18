نحضر لإنجاز مسلسل ضخم يحاكي فترة زمنية مغايرة عن وقتنا

عبد القادر جريو يكشف في لقاء بـ"الشروق":

كشف الفنان عبد القادر جريو، عن التحضير لإنجاز عمل فني متميز، يتمثل في سلسلة تحاكي حقبة زمنية معينة من الزمن، فيما يتم التحضير لبداية تصوير الجزء الثاني لمسلسل بابور اللوح الذي يتطلب تسخير إمكانيات كبيرة، بينما سلسلة أولاد الحلال فقال بطلها إن جزءا واحدا يبقى كافيا للحفاظ على النجاح الذي حظي به.

السلسلة الجديدة التي يجرى التحضير لبداية تصويرها، قال بطل بابور اللوح أنها تتطلب مجهودات كبيرة في كتابة السيناريو والديكور، لأنها تخص حقبة زمنية مغايرة، لحد الساعة تم الاجتماع مع المخرج ووضع آخر اللمسات ليكون العمل متميزا يقول عبد القادر جريو، الذي كشف عن التحضير أيضا لإطلاق الجزء الثاني لمسلسل بابور اللوح، وقد يتطلب إنجازه تسخير معدات ضخمة كما قد تصور أجزاءه داخل وخارج الوطن، وهو الأمر الذي يتطلب منا أخذ جميع وقتنا ليكون العمل المنجز متمما للنجاح الذي حظي به الجزء الأول.

نعمل لإتمام الجزء الثاني لـ “بابور اللوح” و”أولاد الحلال” يبقى بجزء واحد

أما عن مسلسل أولاد الحلال الذي عرف هو الآخر نجاحا كبيرا، فقال جريو إن الاكتفاء بجزء واحد سيكون كافيا للحفاظ على النجاح الذي حققه، وهو ما اتفق بشأنه مع كاتبة السيناريو التي قدرت تعلق الجمهور بجزء واحد أحسن من إنجاز أجزاء أخرى تكون أقل قيمة فنية وجمالية من الجزء الأول.