-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
الناطق الرسمي لمجمع "سونلغاز" يكشف:

نحضر لمشروع تصدير الكهرباء إلى ليبيا وإيطاليا

ع.ل
  • 322
  • 0
نحضر لمشروع تصدير الكهرباء إلى ليبيا وإيطاليا
أرشيف

كشف الناطق الرسمي لمجمع سونلغاز خليل هدنة، أن مؤسسته تقوم حاليا بدراسة لتصدير الكهرباء لدولة ليبيا وإيطاليا، في حين أنها تصدر حاليا 500 ميغا واط من الكهرباء لدولة تونس، وذلك خلال يوم تحسيسي حول السبل الجديدة للتوعية ضد مخاطر الغاز ومخاطر الاختناقات، وضم 17 مديرية توزيع لناحية الشرق عبر تقنية التحاضر المرئي وبحضور الشركاء من المجتمع المدني لمختلف الجمعيات الناشطة بولاية قسنطينة الإثنين.
وأبدى الناطق الرسمي لمجمع سونلغاز عن ارتياح مؤسسته من الخدمة المقدمة للزبائن وبالخصوص هذه السنة، أين سجل اكتفاء في الطاقة مع مرور ذروة وصفها بالتاريخية بـ16ألفا و822 ميقاواط دون تسجيل أي حدث أو عطب يؤثر على التوزيع خلال سنة 2022، وهو ما أرجعه لحجم الاستثمارات الكبيرة للمجمع والجهد المبذول من طرف عماله.
ومن زاوية أخرى كشف هدنة عن عمليتي تصدير معدات لأول مرة تمثلت في شفرات “التربينات”، مصنعة بفرع المؤسسة بعين ياقوت بباتنة نحو هولندا والمتعامل العالمي جينرال الكتريك تضاف لعملية التصدير السنة الماضية نحو دول الشرق الأوسط، إضافة لتصدير الخبرة، أين أبرز هدنة عن تكوين عمال لـ10 دول افريقية في مجال الكهرباء والغاز.

وفي مجال التنمية المحلية أبرز هدنة عن ربط 48 ألف مستثمرة فلاحية عبر كل القطر الوطني مع نهاية سنة 2022.

مقالات ذات صلة
عصابة تحاول تهريب إطار سام إلى الخارج

عصابة تحاول تهريب إطار سام إلى الخارج

بزيادة قاربت 50 بالمائة.. هكذا ارتفعت أجور الجزائريين منذ 2020

بزيادة قاربت 50 بالمائة.. هكذا ارتفعت أجور الجزائريين منذ 2020

إتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة التعليم العالي والهلال الأحمر الجزائري

إتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة التعليم العالي والهلال الأحمر الجزائري

بالصور.. اكتشاف ورشة لتجهيز عسل مغشوش

بالصور.. اكتشاف ورشة لتجهيز عسل مغشوش

الحمامات المعدنية تستقطب العائلات خلال العطلة الشتوية

الحمامات المعدنية تستقطب العائلات خلال العطلة الشتوية

بالصور.. حلّة عصرية لفندق “سيرتا” العتيق في قسنطينة

بالصور.. حلّة عصرية لفندق “سيرتا” العتيق في قسنطينة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد