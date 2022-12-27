نحضر لمشروع تصدير الكهرباء إلى ليبيا وإيطاليا

الناطق الرسمي لمجمع "سونلغاز" يكشف:

كشف الناطق الرسمي لمجمع سونلغاز خليل هدنة، أن مؤسسته تقوم حاليا بدراسة لتصدير الكهرباء لدولة ليبيا وإيطاليا، في حين أنها تصدر حاليا 500 ميغا واط من الكهرباء لدولة تونس، وذلك خلال يوم تحسيسي حول السبل الجديدة للتوعية ضد مخاطر الغاز ومخاطر الاختناقات، وضم 17 مديرية توزيع لناحية الشرق عبر تقنية التحاضر المرئي وبحضور الشركاء من المجتمع المدني لمختلف الجمعيات الناشطة بولاية قسنطينة الإثنين.

وأبدى الناطق الرسمي لمجمع سونلغاز عن ارتياح مؤسسته من الخدمة المقدمة للزبائن وبالخصوص هذه السنة، أين سجل اكتفاء في الطاقة مع مرور ذروة وصفها بالتاريخية بـ16ألفا و822 ميقاواط دون تسجيل أي حدث أو عطب يؤثر على التوزيع خلال سنة 2022، وهو ما أرجعه لحجم الاستثمارات الكبيرة للمجمع والجهد المبذول من طرف عماله.

ومن زاوية أخرى كشف هدنة عن عمليتي تصدير معدات لأول مرة تمثلت في شفرات “التربينات”، مصنعة بفرع المؤسسة بعين ياقوت بباتنة نحو هولندا والمتعامل العالمي جينرال الكتريك تضاف لعملية التصدير السنة الماضية نحو دول الشرق الأوسط، إضافة لتصدير الخبرة، أين أبرز هدنة عن تكوين عمال لـ10 دول افريقية في مجال الكهرباء والغاز.

وفي مجال التنمية المحلية أبرز هدنة عن ربط 48 ألف مستثمرة فلاحية عبر كل القطر الوطني مع نهاية سنة 2022.