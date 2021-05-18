نحن بأمس الحاجة لإعادة إنتاج فكر الأمير كرمز للتسامح والحوار

في محاضرة حول "شخصية الأمير وفكر الأزمات".. مصطفى الشريف:

قال مصطفى الشريف أننا اليوم بحاجة إلى إعادة إنتاج فكر الأمير عبد القادر الجزائري مؤسس الدولة الحديثة خاصة في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها الأمة العربية الإسلامية.

وأضاف صاحب كتاب “الأمير عبد القادر: رسول الأُخوّة” على هامش محاضرة بعنوان الأمير وفكر الأزمات قدمها بمناسبة الاحتفال بيوم العيش المشترك بوزارة الخارجية أن عالمنا اليوم بحاجة لإعادة استلهام قيم الأمير ومنج الأمير في الدفاع عن الكرامة الانسانية وسيادة الشعوب فقد كان الأمير رجل حوار الحضارات يرفض الظلم والتمييز فهو رجل حرب لكنه أيضا رجل سلام وشاعر صوفي.

المناسبة كانت أيضا فرصة أمام الدبلوماسي السابق مصطفى الشريف للعودة لكتابه “الأمير رسول الأُخوّة” والذي تحدث فيه عن عبقرية الأمير في إدارة الحرب لصالحه مع اعتى قوة استعمارية رغم عدم تكافي ميزان القوى، لأن الأمير يقول صاحب الكتاب كان يؤمن أن مقاومة المحتل لابد من أن تتعدى طابع العشائري والقبائلي فعمل على توحيد كافة المرجعيات من زوايا وطرق تحت راية الدولة الجزائرية الحديثة التي عمل على تأسيسها من خلال صك العملة والأختام والتسريع السياسي والرتب العسكرية وغيرها.

ويرى مصطفى الشريف أن الأمير هو رمز الوسطية والاعتدال ورمز يربط الشرق بالغرب بين الحجارة العربية الإسلامية وبين الحضارة الغربية فقد كان الأمير رجلا محافظا أصيلا لكنه منفتح وواع بتحديات عصره.