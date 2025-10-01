نحن في انتظار الجماهير بوهران لحسم التأهل أمام الصومال

طالبهم بحضور مباراة الصومال بقوة، محرز:

طالب الدولي الجزائري رياض محرز جماهير المنتخب بالحضور بكثافة إلى مدينة وهران، لحسم تأشيرة التأهل إلى نهائيات مونديال 2026. وقال قائد منتخب الجزائر، رياض محرز، في تصريحات لقناة ”سبورت تيم”: تنقصنا 3 نقاط لتحقيق التأهل. وسنذهب إلى وهران لمواجهة الصومال برغبة كبيرة في الفوز قصد ضمان التأهل”.

وأضاف محرز، في تصريحاته، التي نقلها موقع “دي زاد فوت“،: لقد ضيعنا دورتين لكأس العالم (يقصد دورتي 2018 و2022)، وذلك على الرغم من تواجد جيل جيد. ونحن الآن نرافق الجيل الجديد ونحاول بذلك كل جهودنا من أجل التأهل وتمثيل بلادنا في أكبر مسابقة لكرة القدم”. وختم محرز، بتوجيه رسالة للجماهير الرياضية الجزائرية، فقال: ”يجب أن يأتي الجمهور إلى وهران، فلقد مرت مدة طويلة لم نلعب هناك. نحن في انتظار الجميع لحسم التأهل”.

وتحتل الجزائر صدارة المجموعة التصفوية الإفريقية السابعة لمونديال 2026، برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ملاحقيها المباشرين، أوغندا والموزمبيق. وقد بات “الخضر” بحاجة لثلاث نقاط فقط لكسب تأشيرة التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقررة، في صيف العام القادم، بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ويخوض المنتخب الجزائري، في شهر أكتوبر القادم مباراتيه الأخيرتين في التصفيات، حيث يستقبل من طرف نظيره الصومالي يوم 9 بملعب ”ميلود هدفي” بمدينة وهران، بداية من الساعة الـ17، قبل أن يستضيف منتخب أوغندا، يوم 14 من نفس الشهر بملعب “حسين آيت أحمد” بمدينة تيزي وزو. وتعود آخر مشاركة للجزائر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، إلى دورة 2014 بالبرازيل، حين وصل رفقاء عيسى ماندي إلى الدور ثمن النهائي، وأقصي الفريق على يد منتخب ألمانيا بعد اللجوء للوقت الإضافي (1-2).