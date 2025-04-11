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رياضة
المدرب زكري ينفجر ضد التحكيم السعودي:

“نحن في دوري “روشن” ولسنا في بطولة شوارع”

ع. ع
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“نحن في دوري “روشن” ولسنا في بطولة شوارع”

عبّر المدرب الجزائري الدين زكري، المدير الفني للخلود، عن غضبه الشديد خلال مواجهة الشباب، التي انتهت بخسارة فريقه (0-2)، مساء الخميس، ضمن الجولة 27 من دوري “روشن” السعودي للمحترفين.

وكان زكري ينفذ عقوبة الإيقاف بالتواجد في المدرجات، لكنه لم يتوقف عن إثارة الجدل، بهجوم ناري على حكم المباراة، فقد نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية فيديو لغضب المدرب الجزائري من المدرجات، حيث قال: “ارفع مستوى التحكيم.. نحن في دوري “روشن”، ولسنا في دوري شوارع”.

ولم تكن هذه المرة الأولى، التي يهاجم فيها زكري التحكيم في الدوري السعودي، وهو ما يتسبّب له في عقوبات مستمرة.

وتجمّد رصيد الخلود بهذه الهزيمة عند 31 نقطة، في المركز الـ11 بجدول ترتيب المسابقة، فيما رفع الشباب رصيده إلى 49 نقطة، محتلا المركز السادس.

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