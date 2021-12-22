نحن في فرنسا وليس في الجزائر.. هذه حقيقة تصريحات سيدة باريسية حول الاحتفالات

على إثر فوز الجزائر بكأس العرب لكرة القدم السبت، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر امرأة فرنسيّة تتحدث بعبارات عنصريّة عن العرب قيل إنها مستاءة من احتفالات الجزائريين بالفوز الأخير. فما حقيقة ذلك؟

تظهر في الفيديو امرأة مسنّة تتحدّث وسط ضوضاء في شارع في الليل. وتقول “ما هذه الفوضى؟ نحن في فرنسا هنا ولسنا في الجزائر” قبل أن تتفوّه بعبارات مسيئة للعرب.

وجاء في التعليقات المرافقة “سخط كبير في فرنسا من احتفالات الجزائريين بكأس العرب”.

وظهرت هذه المنشورات على إثر فوز المنتخب الجزائري المشارك بتشكيلة رديفة بلقب كأس العرب لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه السبت، بفوزه على تونس 2-0في مباراة شهدت اللجوء إلى شوطين إضافيين على استاد البيت المونديالي في منطقة الخور على أطراف العاصمة القطرية الدوحة.

فيديو قديم

وبالتفتيش عن الفيديو على محرّكات البحث يُظهر أنه منشور على موقع يوتيوب في التاسع من جويلية العام 2019. وقيل آنذاك إنه يظهر امرأة فرنسية مستاءة من احتفالات جزائريين بفوز المنتخب الوطني، وذلك في سياق مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وفي السابع من جويلية من ذلك العام، فازت الجزائر على غينيا 3-صفر، ثم في التاسع عشر من الشهر نفسه انتزعت كأس الأمم الإفريقية بفوزها على السنغال 1-صفر.