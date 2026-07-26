نحن في مفاوضات مع خمسة لاعبين… وسنحسم ملف بلايلي قريبا

قال إن بن دبكة اعتذر بلباقة وقرر عدم اللعب بالجزائر... بلعمري:

في أول ظهور إعلامي له، منذ تعيينه مناجيرًا عامًا وناطقًا رسميًا لنادي مولودية الجزائر، وضع صخرة دفاع “الخضر” السابق، جمال الدين بن العمري، حدا للشائعات والعديد من الأسئلة المعلقة لدى الجماهير، حيث تطرق بشفافية كبيرة إلى أبرز كواليس الميركاتو، وضعية المفاوضات مع يوسف بلايلي، حقيقة عدم انضمام عبد الله بن دبكة، إضافة إلى تحضيرات الفريق المتواصلة في معسكر النمسا.

استهل بلعمري حديثه بالتأكيد على أن عودته إلى بيت المولودية – هذه المرة بقميص الإداري لا اللاعب – شرف كبير، موضحاً أنه يحمل نفس العزيمة والروح القتالية التي عُرف بها داخل المستطيل الأخضر للنهوض بالنادي، مشيراً إلى أن معرفته الوثيقة بأغلب لاعبي التشكيلة الحالية ستسهل مهمته اليومية في التواصل معهم والوقوف عند احتياجاتهم داخل وخارج الملعب، كما أكد متابعته لكافة تفاصيل معسكر الفريق الصيفي المقام في النمسا، مبيناً أن التحاقه بالبعثة، متوقف فقط على إغلاق أبرز ملفات الانتقالات الجارية بالعاصمة أولاً.

وردا على القلق السائد حول الصفقات الصيفية، طمأن بلعمري أنصار “الشناوة”، مشددًا على أن الإدارة تعمل بأسلوب احترافي بعيدًا عن حرب التصريحات وضجيج وسائل التواصل، حيث أرسلت الإدارة أكثر من خمسة عروض رسمية للاعبين مستهدفين خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكداً أن أغلب الأسماء التي طالب بها الأنصار متواجدة بالفعل ضمن القائمة القابلة للتفاوض، وأن الهدف الأساسي هو الجودة الفنية وليس لمجرد ملء الفراغات لكون الفريق متوجا بلقب الدوري لثلاثة مواسم متتالية.

وعن ملف يوسف بلايلي، أكد بلعمري أن العلاقة بين إدارة المولودية واللاعب ممتازة والرغبة متبادلة، مشيرًا إلى حضوره الشخصي لأحدث جلسات التفاوض التي جرت في أجواء إيجابية جدا، معربًا عن تفاؤله الكبير بحسم الملف قريبًا.

وفي المقابل، كشف المناجير العام لأول مرة الكواليس الحقيقية لعدم إتمام صفقة بن دبكة، حيث تواصل معه شخصياً وعرض عليه تحسين العرض المالي، إلا أن اللاعب اعتذر بلباقة، موضحًا أن القرار جاء لأسباب عائلية تخص تفضيله عدم اللعب بالجزائر في الوقت الحالي، مؤكداً احترامه لقراره، مشدداً على أن مولودية الجزائر ناد عريق ولا يتوقف مستقبله عند أي اسم.

واختتم بلعمري حواره بتوجيه رسالة صادقة إلى الجماهير العريضة، طالباً منهم وضع الثقة في الإدارة والصبر عليها لمواصلة العمل، مؤكداً أنه سيكون حلقة وصل شفافة تحرص على نقل الحقيقة للجمهور مع الحفاظ على سرية الملفات لحماية مصالح النادي، خاصة وأن مولودية الجزائر تدخل الموسم الجديد برهان الثبات والمنافسة القوية على كل الجبهات.