-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
مصطفى ياحي من ميلة

“نحن مع رجل الإجماع عن قناعة”

نسيم. ع / وأج
  • 81
  • 0
“نحن مع رجل الإجماع عن قناعة”
ح.م
الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي

أكد، السبت، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي بأن ” تشكيلته السياسية ستدعم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمواصلة مسار الإصلاحات العميقة التي تشهدها الجزائر الجديدة”.
وأوضح السيد ياحي خلال تجمع نظمه حزبه بمدينة ميلة أن ”تشكيلته السياسية تؤكد بأنه سيكون صفا واحدا بجانب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتدعمه بقوة لمواصلة مسار الإصلاحات العميقة حتى بلوغ أهدافها كاملة”.
وهذا الدعم، كما أضاف ياحي، ينبثق عن كون الحزب ”يؤمن بأن المرحلة الراهنة تتطلب بأن يكون رئيس الجمهورية المقبل رجل إجماع وطني يلتف حوله الجزائريون من أجل جزائر قوية ومهابة”.
ودعا ياحي في هذا الشأن ”الشعب الجزائري للتصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في 7 سبتمبر المقبل، وذلك للحفاظ على الأمن والاستقرار والمكتسبات التي تحققت ما بعد عام 2019، درءا للمخاطر والتهديدات والمخططات التي تقف خلفها قوى الشر وعملاء الصهاينة”.

مقالات ذات صلة
ثلاث حالات غرق

ثلاث حالات غرق

الفريق أول شنقريحة يُشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي “شهاب 2024”

الفريق أول شنقريحة يُشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي “شهاب 2024”

غزة في صلب أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

غزة في صلب أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

“الشعب الجزائري مدعو إلى هبة نوفمبرية في الرئاسيات”

“الشعب الجزائري مدعو إلى هبة نوفمبرية في الرئاسيات”

ساحلي: على الأحزاب أن ترتقي بالخطاب السياسي

ساحلي: على الأحزاب أن ترتقي بالخطاب السياسي

أجهزة “كشف المعادن” لإحباط تسريبات مواضيع البكالوريا

أجهزة “كشف المعادن” لإحباط تسريبات مواضيع البكالوريا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد