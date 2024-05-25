“نحن مع رجل الإجماع عن قناعة”

مصطفى ياحي من ميلة

أكد، السبت، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي بأن ” تشكيلته السياسية ستدعم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمواصلة مسار الإصلاحات العميقة التي تشهدها الجزائر الجديدة”.

وأوضح السيد ياحي خلال تجمع نظمه حزبه بمدينة ميلة أن ”تشكيلته السياسية تؤكد بأنه سيكون صفا واحدا بجانب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتدعمه بقوة لمواصلة مسار الإصلاحات العميقة حتى بلوغ أهدافها كاملة”.

وهذا الدعم، كما أضاف ياحي، ينبثق عن كون الحزب ”يؤمن بأن المرحلة الراهنة تتطلب بأن يكون رئيس الجمهورية المقبل رجل إجماع وطني يلتف حوله الجزائريون من أجل جزائر قوية ومهابة”.

ودعا ياحي في هذا الشأن ”الشعب الجزائري للتصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في 7 سبتمبر المقبل، وذلك للحفاظ على الأمن والاستقرار والمكتسبات التي تحققت ما بعد عام 2019، درءا للمخاطر والتهديدات والمخططات التي تقف خلفها قوى الشر وعملاء الصهاينة”.