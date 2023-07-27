“نحن من يمثل السلطة الشرعية”.. رئيس النيجر وحكومته يرفضان الانقلاب  

رفض رئيس النيجر، محمد بازوم، ووزير خارجيته حسومي مسعودو الخميس، الانقلاب الذي شهدته النيجر، وأكدا في رسالتين منفصلتين أنهما لا يزالان يمثلان السلطات الشرعية في البلاد.

وقال بازوم الذي يحتجزه جنود بالعاصمة نيامي، الخميس، في تدوينة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): “ستُصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل، كل أبناء النيجر المحبين للديمقراطية والحرية سيحرصون على ذلك”.

Les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés.

Tous les nigériens épris de démocratie et de liberté y veilleront.#MB — Mohamed Bazoum (@mohamedbazoum) July 27, 2023

من جهته، قال وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة، حسومي مسعودو: “نحن السلطات الشرعية والقانونية”.

وأضاف أن “السلطة القانونية والشرعية هي التي يمارسها رئيس النيجر المنتخب، محمد بازوم”، الذي يحتجزه حاليا عسكريون انقلابيون في مقر الرئاسة في نيامي، مشيرا إلى أن بازوم “بصحة جيدة”.

وتابع مسعودو الموجود في نيامي “كانت هناك محاولة انقلاب”، ولكن “لم يشارك كل الجيش في هذا الانقلاب”.

وقال: “نطلب من هؤلاء الضباط المنشقين وقف تحركهم.. يمكن تحقيق كل شيء من خلال الحوار، لكن مؤسسات الجمهورية يجب أن تعمل”.

وأضاف: “أينما كان في النيجر، يجب أن يكون النظام الجمهوري والنظام الديمقراطي، قادرين على العمل. نحن نناشد جميع الوطنيين والديموقراطيين في النيجر أن يقفوا معا ليقولوا لا لهذا العمل التفريقي الذي يسعى إلى إعادتنا 10 سنوات إلى الوراء وعرقلة تقدم بلادنا”.

النيجر: جنود يحاصرون القصر الرئاسي

ويوم 26 جويلية 2023، قالت عدة وسائل إعلام دولية أن جنودا من الحرس الرئاسي في النيجر يحاصرون القصر الرئاسي في العاصمة نيامي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر أمنية أن الحرس الرئاسي في النيجر يحتجزون الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي في العاصمة الذي أغلقته الآليات العسكرية منذ صباح الأربعاء.

وقالت مصادر رئاسية وأمنية إنه تم إغلاق الوزارات المجاورة للقصر، ولم يتمكن الموظفون داخل القصر من الوصول إلى مكاتبه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مراسلها في نيامي أنه رغم محاصر قوات من الحرس الرئاسي لمقر إقامة بازوم ومكاتب الرئاسة فإنه لم يلاحظ أي انتشار غير عادي لقوات عسكرية، أو سماع لتبادل إطلاق النار، كما أن حركة المرور عادية حول القصر الرئاسي.