نحو آلية عمل مشتركة لتعزيز الاستثمارات الدانماركية في الجزائر

يرتقب وضع آلية عمل مشتركة بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وهيئة “انفست ان دانمارك”، بهدف تعزيز التعاون الثنائي والاستفادة المتبادلة من التجارب في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وحسب بيان للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تلقت “الشروق” نسخة منه، جاء ذلك خلال زيارة قامت بها مديرة “Invest in Denmark”، فانيسا فيقا سانيز، إلى الجزائر يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، حيث ترأست وفداً دانماركياً للمشاركة في ورشة مشتركة حول آليات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح البيان أن الورشة عرفت حضور سفيرة مملكة الدانمارك بالجزائر كاترين فروم هوير، إلى جانب إطارات من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية.

وقد شكل اللقاء فرصة لاستعراض سياسات البلدين في مجال ترقية الاستثمار، التعريف بالمهام والخدمات الموجهة للمستثمرين، وكذا إبراز المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن النقاشات تطرقت أيضاً إلى الرؤية الاستراتيجية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، الأولويات الاقتصادية المسطرة، وأهمية مرافقة المستثمرين عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير الخدمات الرقمية وتوفير مناخ أعمال جاذب.

وتكتسي زيارة فانيسا فيقا سانيز أهمية خاصة، لكونها شغلت منصب سفيرة لمملكة الدانمارك في الجزائر بين 2019 و2023، ما يمنحها إلماماً واسعاً بخصوصيات بيئة الأعمال المحلية.

وأكد الطرفان على الدور المحوري للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مع إبراز أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في تحقيق هذه الشراكة.