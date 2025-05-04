نحو إبرام اتفاق تعاون بين التلفزيون الجزائري والتلفزيون اللبناني

استقبل وزير الاتصال محمد مزيان يوم الأحد، سفير لبنان لدى الجزائر محمد محمود حسن، الذي أدى له زيارة مجاملة.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، الوضعية والتطورات الإيجابية التي عرفها لبنان مؤخرا. خاصة ما يتعلق بشكيل مؤسسات الدولة التي ستساهم في تحقيق المزيد من التطور والازدهار.

كما تناول الجانبان “سبل بحث العلاقات الثنائية بين الجزائر ولبنان، خاصة ما تعلق بالمجال الإعلامي والاتصالي”.

حيث تمّ “اقتراح وضع اتفاق إطار للتعاون بين البلدين يشمل كل مجالات التعاون الممكنة، مع التفكير في إرساء تعاون مشترك بين التلفزيون الجزائري والتلفزيون اللبناني، يؤسس لمبادئ التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين”.

وقد أشار السفير اللبناني بالمناسبة، إلى “بحث إمكانية افتتاح مركز ثقافي جزائري بلبنان في القريب العاجل، بهدف تعزيز أواصر الصداقة والأخوة والترويج لثقافة الشعبين الشقيقين”.

في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على “ضرورة بعث التعاون الإعلامي، وخلق ديناميكية تتماشى والعلاقات التاريخية القائمة على التعاون والتضامن، بما يعكس الإرادة السياسية القوية لمسؤولي البلدين”.