نحو إجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية 2023

تحدّث مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي يوم السبت، عن إمكانية إجراء الانتخابات في البلاد قبل نهاية عام 2023 الجاري.

ويتوقف ذلك، حسب ما صرّح به باتيلي في مؤتمر صحفي، على وضع خارطة طريق واضحة، وقوانين جديدة لتنظيم الانتخابات بحلول شهر جوان المقبل.

وقال المسؤول الأممي، الذي عيّن مبعوثا خاصا لأمين الأمم المتحدة العام إلى ليبيا في سبتمبر 2022، إنه لا وجود لأي سبب للمزيد من التأخير في صياغة القوانين الانتخابية.

وتابع يقول:”الترتيبات المؤقتة المتتالية، والحكومات الانتقالية التي لا نهاية لها، والهيئات التشريعية التي انتهت ولايتها، هي مصدر لعدم الاستقرار”.