نحو إجراء تعديلات جديدة على برمجة المباريات   

عقب نشرها لبقية الرزنامة حتى نهاية مرحلة الذهاب:

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم أنها ستجري بعض التعديلات على برمجة مباريات الرابطة الأولى لكرة القدم، عقب نشرها لبقية الرزنامة حتى نهاية مرحلة الذهاب.

وجاء في بيان الرابطة على موقعها الرسمي: “بعد نشر برنامج تسوية رزنامة البطولة الخاصة بمرحلة الذهاب، عبرت عدة أندية عن انشغالاتها لصعوبة التنقلات خلال فترة نهاية السنة التي تتزامن مع عطلة فصل الشتاء، وهو ما يؤثر على تنقلات صعبة لأنديتنا. وحرصا منا على ضمان ظروف ملائمة لتنقلات كل الأندية، اتخذت الرابطة المحترفة قرار إجراء تعديلات على الرزنامة”.

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد أعلنت، عن استئناف النشاطات الكروية اعتبارا من يوم الخميس 28 ديسمبر الجاري، بعد ما توقفت لمدة أسبوع، إثر الحادث المأساوي الذي تعرض له فريق مولودية البيض الأربعاء المنصرم والذي أدى إلى وفاة مساعد المدرب وحارس المرمى. وتطمئن الرابطة المحترفة بأنها “تبقى في استماع لحاجيات وانشغالات الأندية، بهدف ضمان أحسن الظروف الممكنة للسير الحسن للبطولة وتوفير منافسة عادلة”، مؤكدة بأن تعديلات ستطرأ على البرمجة والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

فبعد صدور رفع تجميد المنافسات، قامت مختلف الرابطات بنشر برنامج الجولات المقبلة لبطولاتها، والبداية بالرابطة الأولى “موبيليس”، حيث تمت برمجة مباراة القمة العاصمية المنتظرة بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر، ليوم الجمعة 29 ديسمبر على الساعة السادسة مساء بالملعب الأولمبي 5 جويلية.