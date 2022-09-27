نحو إجراء مباراة ودية أمام منتخب السويد شهر نوفمبر القادم

موازاة مع دراسة الفاف عروض أخرى

كشفت تقارير صحفية متخصصة أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” بصدد التحضير لبرمجة مباراة دولية ودية للمنتخب الوطني أمام منتخب من الطراز العالمي، وهذا خلال فترة التوقف الدولي القادمة، المقررة شهر نوفمبر المقبل، عشية انطلاق نهائيات كأس العالم بقطر.

وحسب ما أوضحه موقع “العربي الجديد” القطري، الإثنين، فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم بدأ من الآن التفكير في تاريخ “الفيفا” القادم، الذي من المقرر أن يكون في شهر نوفمبر بدلا من أكتوبر، وهذا بسبب الرزنامة الاستثنائية التي فرضها تغيير موعد إجراء المونديال من الصيف إلى الخريف.

واستنادا لنفس المصدر، فإن مسؤول في الفاف، أكد أن الأخيرة باشرت المفاوضات مع عدة منتخبات عالمية لبرمجة مباراة ودية مع “محاربي الصحراء”، في فترة التوقف الدولي التي ستسبق المونديال، وعلى رأسها المنتخب السويدي.

وحسب ذات المعلومات فإن الاتحاد الجزائري على وشك ترسيم اتفاقه مع نظيره السويدي لبرمجة هذه المباراة الودية في نوفمبر المقبل، واصفة المفاوضات بـ المتقدمة جدا.

أكثر من ذلك، قال المصدر المطلع إن الشطر الأول من المفاوضات انتهى ويجري حاليا التشاور ما بين مسؤولي الاتحادين على مكان إقامة هذه المباراة، والتي ستلعب على الأرجح، حسب ما ذهب إليه المصدر خارج الجزائر.

في ذات السياق، توجد عدة مقترحات لا جراء هذه المباراة بفرنسا، ومن بينها ملعب “فيلودروم” بمدينة مرسيليا جنوب فرنسا، وهي المدينة التي تعرف تواجد جالية جزائرية كبيرة جدا، وهو ما يسمح للمنتخب الوطني من الاستفادة من دعم جماهيري قد يفوق كل التصوّرات.

للإشارة، فإن المنتخب السويدي على غرار المنتخب الوطني لن يكون حاضرا في العرس الكروي العالمي بقطر، وهذا بعد فشله في الوصول للنهائيات بعد خسارته بطاقة الملحق أمام نظيره البولندي، في وقت كان المنتخب الجزائري خسر بطاقة تأهله أمام المنتخب الكاميروني في المباراة الفاصلة المشؤومة.