نحو إحداث صندوق استثمار للمؤسسات الناشئة في مجال الطاقة

يعتزم الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة إطلاق صندوق استثماري موجه لمرافقة المؤسسات الناشئة في تجسيد مشاريعها المتعلقة بمجال الطاقة، وهو الصندوق الذي ستموله شركات قطاع الطاقة والمناجم وسيطلق في غضون هذه السنة الجارية.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن المدير العام للصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، عقبة حشاني، بدأت المحادثات مع الشركات الوطنية للطاقة لبحث المساهمات المالية المحتملة في هذا الصندوق الجديد الذي سيتم إحداثه.

وهو الصندوق الذي أطلق عليه اسم “صندوق مستقبل الطاقة” والهادف إلى “تنويع مصادر التمويل عبر هذه الوسيلة الاستثمارية المتخصصة لجمع الأموال للشركات والمؤسسات الناشئة في قطاع الطاقة والمناجم والاستفادة من خبرات شركات البترول والغاز”.

وللتذكير فتم إطلاق الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة من طرف ستة بنوك عمومية، نهاية 2020، من أجل سد العجز في مجال الأموال الخاصة بالمؤسسات الناشئة الذي يعتبر العائق الأساسي أمام المقاولين الشباب، حسب ذات المصدر.

ويعمل الصندوق الذي يوفر إمكانيات تمويلية تتراوح من 5 مليون دج إلى غاية 150 مليون دج، سواء من خلال تمويل مرحلة إنشاء المؤسسة الناشئة أو في مرحلة التطوير، سيما عبر المشاركة في رأس المال بالأقلية على مستوى تلك المؤسسات.