نحو إستحداث أزيد من 40 ألف منصب عمل في قطاع الطاقة

يسعى قطاع الطاقة والمناجم إلى استحداث ما يزيد عن 40 ألف منصب عمل على المدى المتوسط، حسبما كشف عن الأمين العام للوزارة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء قال للأمين العام للوزارة عبد الكريم عويسي على هامش المؤتمر الـ12 للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات الذي يدوم يومين إن هذا العدد “الهام” من مناصب العمل من المتوقع استحداثه بفضل المشاريع الجديدة الجاري إنجازها بشكل خاص في المناجم والبيتروكيماويات.

وذكر المتحدث بأن عدد العمال في قطاع الطاقة والمناجم بلغ إلى غاية شهر جوان 2022 ما يفوق 300 ألف عامل، مشيرا إلى أن القطاع يسجل زيادة سنوية في عدد العمال تصل إلى 1.5 بالمائة.

وأكد ذات المسؤول أن القطاع يولي أهمية كبيرة لتنمية العنصر البشري من خلال التكوين المستمر ومرافقة العمال في مسارهم المهني عن طريق المؤسسات التكوينية والمعاهد التابعة للقطاع.

كما أبرز عويسي الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير القطاع من خلال إدراج الانتقال الطاقوي ضمن الأهداف ذات الأولوية والإعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام الطاقة بهدف الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة وتنويع مصادر الطاقة وترشيد استهلاكها مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للبلاد.