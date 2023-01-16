نحو إطلاق مشروع “كبير” لتصنيع قطع غيار السيارات في الجزائر

استقبل وزير الصناعة أحمد زغدار يوم الإثنين، الرئيس المدير العام لمجمع “أدلر” الإيطالي سوديري أريفيرا، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد عرض الوزير على ضيفه الإيطالي “أبرز ما جاء في المنظومة الجديدة للاستثمار، من تسهيلات ومزايا للمستثمرين المحليين والأجانب”.

كما أشار الوزير زغدار إلى “الإمكانيات والمؤهلات الطبيعية، الجغرافية، الاقتصادية والبشرية الضخمة التي تزخر بها الجزائر. بما يمكّنها من استقطاب أكبر المشاريع”.

وقال زغدار إن الجزائر تتطلّع إلى “إقامة شراكات مع الإيطاليين في عديد المجالات الصناعية، والفلاحية، والطاقوية. على غرار الصناعات الغذائية، والنسيجية، والميكانيكية”.

من جانبه، أبدى أريفيرا رغبة المجمّع في تجسيد “مشاريع كبيرة في الجزائر”. مشيرا إلى استعداده للاستثمار في تصنيع قطع غيار مختلف أنواع السيارات، إلى جانب صناعة النسيج.

ويشغّل مجمع “أدلر” 100 شركة عبر 34 دولة في العالم، في قطاعات صناعة السيارات، الصناعات الكيماوية، الطاقة، قطاع الطيران، والصناعات الغذائية.