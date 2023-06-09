نحو إطلاق منتجات جديدة في التأمين الفلاحي

أعلنت الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين “كار”، عن إطلاق مجموعة من المنتجات المتعلقة بالتأمين الفلاحي، سبتمبر القادم، بغرض توسيع نطاقها الجغرافي وتنويع منتجاتها والتقرب أكثر من زبائنها.

وقد حصلت عميدة شركات التأمين بالجزائر على التأشيرة القانونية لبداية الترويج لهذا المنتوج من طرف وزارة المالية، حسبما كشف عنه، مساء الخميس، الرئيس المدير العام للشركة، حاج محمد سبع، في تصريح على هامش احتفالية مخلدة للذكرى 60 لإنشاء “لاكار”.

وتأتي هذه المنتجات، الأولى من نوعها منذ إنشاء الشركة في 1963، تلبية لرغبات زبائنها، وتعنى أساسا بالمخاطر العادية التي يواجهها الفلاحون مثل الحرائق، البرد، العواصف والفيضانات، على أن يتم تسويقها بطرق وأساليب حديثة، حسب مسؤولها الأول.

وأضاف سبع بأن الشركة تعمل على التغطية الجزئية لخطر الجفاف كونه ”مكلفا”، وعلى هذا الأساس فهي “بحاجة إلى التعاون مع شركات تأمين أخرى ناشطة في هذا المجال حتى يمكن أن نؤسس لنظام تأميني فلاحي شامل يغطي خطر الجفاف”.

وأوضح ذات المسؤول بأن “الشركة تجد نفسها اليوم أمام زبائن في حاجة إلى السرعة وجودة في التسويق والشرح والتعويض”، مشيرا إلى أن “المجهودات المبذولة في هذا المجال لتسويق منتجاتها عن طريق الرقمنة والمنصات المستحدثة، على غرار تلك المتعلقة بالتأمين على مخاطر المنازل، والتأمين على الممتلكات والنقل، سمحت للمؤمنين لهم التصريح عن حوادثهم ومتابعة تعويضاتهم بشكل آلي وآني وعن بعد”.

كما تسعى “لاكار” إلى الاستغلال الأنجع للمنتجات المطروحة في السوق وغير المعروفة لدى زبائنها، و تعتمد في ذلك على “استراتيجية جديدة للتواصل بين إطارات الشركة والمؤمنين لهم”.