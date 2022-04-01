نحو إعادة إطلاق مشروع شركة توزيع الكتاب على المستوى الوطني

الصادق بوربيع نائب رئيس نقابة الناشرين وعضو اتحاد الناشرين العرب:

رافع الصادق بوربيع نائب رئيس نقابة الناشرين وعضو اتحاد الناشرين العرب، لصالح إعادة تفعيل مشروع إطلاق شركة وطنية للتوزيع، وهذا لتسويق الكتاب الجزائري، داعيا إلى رفع القيود الجبائية وإعادة النظرة في التعقيدات البنكية التي تعوق –حسبه- الناشر الجزائري للتواجد في المعارض الدولية لأن الكتاب الجزائري –حسبه- مطلوب في الخارج وله مكانته وبإمكانه منافسة الكتاب العربي.

الكتاب الجزائري مطلوب بقوة في الخارج والتعقيدات البنكية تحرم الناشرين من المعارض الخارجية

وقال بوربيع على هامش ندوة نشطها بجناح نقابة الناشرين في معرض الكتاب إن مشاركة الناشرين الجزائريين في المعارض الخارجية تكاد تكون منعدمة وليست قليلة.

الناشر الجزائري متهم بعدم المشاركة في المعارض الخاريجية لماذا؟

مشاركة الناشرين الجزائريين في المعارض الخارجية ليست قليلة، لكنها منعدمة وهذا يعود إلى تعقيدات في القوانين والإجراءات البنكية. رغم أن الكتاب الجزائري مطلوب في الخارج وبإمكانه منافسة الكتاب العربي فنيا جماليا وحتى من حيث المضمون.

أنت عضو مكتب اتحاد الناشرين العرب، لماذا حضور الناشر الجزائري محتشم مقارنة بالناشرين العرب؟

في العهدة السابقة كانت أول مرة الجزائر يكون لها ثلاثة مقاعد ترشحت وفزت بـ226 صوت ولم يكن الفارق بيني وبين الأمين والرئيس نفسه كبير. المسألة لا تتعلق بالحضور لكن بالعدد المصريين المتواجدين بقوة والمنخرطين في الاتحاد ويحضرون وقت التصويت كقوة، ونحن في المغرب العربي ممثلين بمقعد معين وواحد مرشح وهنا تحضر العلاقات، فالتواجد في أجهزة الاتحاد يفرضه منطق التكتل.

استنادا إلى تجربتك في المشاركة في المعارض.. ما هي أهميتها

المشاركة في المعارض الخارجية تجربة تساعد الناشر على التسويق لكتابه والتواجد الدائم في الأسواق الخارجية، لكن من جهة أخرى فهي غير متاحة للجميع وهي تتطلب إمكانيات مادية كبيرة وقدرة مالية إضافة إلى ثقل القيود الإدارية والإجراءات البنكية التي ندعو إلى تخفيفها، فعلى وزارة التجارة أن لا تعتبر الكتاب بضاعة مثل أي بضاعة أخرى لأن الكتاب له خصوصيته الكتاب حامل للثقافة وتسويقه في الخارج يعني تسويق الثقافة والتاريخ وعلينا إيجاد معاملة خاصة للكتاب.

في فترة سابقة اقترح بعض الناشرين إيجاد شركة توزيع.. إلى أين وصل المشروع؟

إيجاد شركة التوزيع للكتاب ضروري جدا لحل جزء كبير ومهم من مشاكل الكتاب وضمان توصيله إلى أبعد نقطة. الفكرة ما تزال قائمة وصالحة وربما يعاد بعث الروح فيها، لأن من دون شبكة توزيع لا يمكن أن يذهب الكتاب بعيدا.

كناشر.. ما هي الحلول التي تقترحها لحل جزء من معضلة غياب الكتاب الجزائري في الخارج؟

الكتاب ليس بضاعة مثل أي بضاعة أخرى، يجب أن يكون هناك دعم الناشر والكتاب الجزائري في المعارض الدولية والتقليل من العراقيل لتصدير الكتاب وحلّ مشكلة التوطين المؤقتة والتقليل من الإجراءات البنكية. وإعادة النظر في القوانين بالاستعانة بأهل الاختصاص..

الكتاب الجزائري يمكنه منافسة الكتاب الأجنبي وهو مطلوب في المعارض الخارجية، لكن للأسف اليوم الناشر الجزائري يهرب للطباعة في الخارج نظرا للتكلفة وارتفاع الضرائب وأسعار المواد الأولية وليس بسبب الجودة.