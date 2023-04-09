نحو إعادة الاعتبار لمكانة الدراسة بالمراسلة

بلعابد يأمر بإنجاز 6 عمليات قبل نهاية السنة

أمر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، مديريه الولائيين، بضرورة إنجاز عدة عمليات قبل انقضاء السنة الدراسية الجارية، إذ وجه تعليمات يحثهم من خلالها على إعطاء امتحان إثبات المستوى الأهمية القصوى، وذلك من أجل إعادة الاعتبار لمكانة الدراسة عن بعد والتمدرس عن طريق المراسلة، من خلال تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاحه على كافة المستويات.

ولدى ترؤسه ندوة وطنية بمقر الوزارة بالمرادية، ظهيرة السبت، عبر تقنية التحاضر المرئي، والتي حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، الأمين العام للمجلس الوطني للبرامج، مديرو التربية، ومديرو فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أكد المسؤول الأول عن القطاع بخصوص امتحان إثبات المستوى، الذي سيجرى بتاريخ 2 ماي القادم، على إعطائه الأهمية القصوى للجانبين التنظيمي والإجرائي، خاصة أنه يشمل كل الفئات العمرية في كل ربوع الوطن وذلك من أجل القفز إلى الأمام والإقدام على خطوات متقدمة لإعادة الاعتبار لمكانة الدراسة عن طريق المراسلة والتمدرس عن بعد.

وأمر بلعابد مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بتسخير كل الإمكانيات البشرية اللازمة لإنجاح التمدرس عن بعد، لما له من أهمية وطنية وعمومية، شريطة التنسيق مع مديري التربية للولايات.

وفيما يتعلق بامتحان تقييم مكتسبات التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي، الذي سيجرى في دورته الأولى بعد الإلغاء النهائي لامتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، أكد الوزير بلعابد، على أهمية الأيام الإعلامية والتكوينية أيام 9 و10 و11 أفريل الجاري، حول عمليات إعداد مواضيع هذا الامتحان بصيغته الجديدة وكيفيات إجرائه، والتي يشرف عليها إطارات من الإدارة المركزية لفائدة مديري التربية للولايات، رؤساء المصالح المكلفين بالامتحانات والمسابقات ومفتشي التعليم الابتدائي للغة العربية، فيما ثمّن الوزير دور الجميع وخاصة التنظيمات الوطنية المعتمدة لأولياء التلاميذ التي ساهمت بشكل كبير في تحسيس وتوعية الأولياء بالفائدة الكبيرة التي سيعود بها هذا الامتحان الجديد على التلاميذ وعلى المدرسة الجزائرية.

وبشأن الامتحانات المدرسية الوطنية (شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا)، أمر الوزير مديري التربية بضبط كل العمليات اللوجستية والتقنية وذلك بالتنسيق مع مديري فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فيما حثهم على وجوب أخذ الحيطة وتوخي الدقة في تبليغ علامات التربية البدنية والرياضية وحالات الإعفاء الخاصة بالمترشحين الأحرار إلى المراكز الجهوية للتجميع لحجز العلامات بدقة، مع أهمية انخراطهم التام لتوفير ظروف الراحة للممتحنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على بذل مجهود عند القيام بمهمة اختيار رؤساء مراكز إجراء الامتحانات وذلك لضمان إنجاحها على كافة المستويات.

ومع اقتراب نهاية السنة الدراسية الجارية، شدّد عبد الحكيم بلعابد على وجوب الوقوف على مدى تنفيذ البرامج الدراسية السنوية، فيما دعا مديريه الولائيين إلى الانخراط الفعال في إحياء يوم العلم الموافق لـ16 أفريل من كل سنة، وذلك تخليدا لذكرى وفاة الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس رائد النهضة الجزائرية، من خلال إشرافهم شخصيا على تنظيم محاضرات وإنجاز تحقيقات مصورة حول شخصيات فكرية أو علمية جزائرية وتنظيم ورشات علمية وفكرية وفنية وغيرها من النشاطات التي ترسخ القيم الروحية والأخلاقية والثقافية والحضارية لدى النشء، للحفاظ على الذاكرة الوطنية العلمية ومكونات الهوية الوطنية.

وبالنسبة لملف رقمنة تسيير السكنات الوظيفية، أشار الوزير إلى أنه في الفترة المقبلة سيتم “ترقيم” العملية، وذلك مباشرة عقب انتهاء لجان التفتيش من مطابقة البطاقة الوصفية بما هو موجود في الميدان. فيما دعا أيضا مديريه التنفيذيين، إلى ضرورة إعلام الأساتذة بانقضاء آجال حجز المعلومات والبيانات الخاصة بالحركة النقلية السنوية، وأنه ستخصص لهم فترة زمنية لتمكينهم من التأكد من صحة البيانات المحجوزة وتصحيح الأخطاء إن وجدت، قبل الانطلاق في المرحلة الموالية.

وبخصوص توزيع الكتب المدرسية، وجه الوزير بلعابد تعليمات لمديري التربية للولايات يحثهم من خلالها على زيارة المراكز الولائية لنشر وتوزيع الوثائق التربوية، ووضع كل التدابير المعمول بها بكل صرامة وجدية لإنجاح هذه العملية، إلى جانب الإقدام على برمجة زيارات ميدانية للمؤسسات التربوية تزامنا وانطلاق دروس الفصل الدراسي الثالث.