نحو إعادة الحياة لدهاليز الواجهة البحرية في العاصمة (صور)

صوّرت بها مشاهد من مسلسل "الدامة"

كانت هذه الأنفاق والدهاليز التي يزورها والي العاصمة محمد عبد النور رابحي يوم الإثنين، الديكور الذي صوّرت فيه مشاهد من مسلسل “الدامة” الذي عرض على الشاشة الصغيرة شهر رمضان الماضي، والكليب الرسمي الخاص به.

هذه الدهاليز الواقعة بالواجهة البحرية للعاصمة هي المحطة التي حلّ بها والي الجزائر، لتفقد مشروع إعادة تهيئتها، حسب ما نشرته الولاية على صفحتها في فايسبوك.

الوالي رابحي قام بمعاينة مشروع إعادة تهيئة دهاليز الواجهة البحرية الواقعة في القصبة السفلى، حيث أسدى تعليماته بمضاعفة المجهودات من أجل ضمان تسليمها في الآجال المحددة.

وكانت هذه الدهاليز بين الاكتشافات التي عثر عليه القائمون بأشغال توسعة ميترو الجزائر في ساحة الشهداء. إضافة إلى آثار أخرى يمتدّ تاريخها لأكثر من 2000 سنة من الحضارات الإنسانية المتعاقبة.

وبعد عملية رفع التربة عن هذه الآثار والدهاليز، تم إطلاق مشروع لإعادة تهيئتها بهدف تحويلها لمتحف وشاهد من الشواهد على تاريخ مدينة الجزائر.