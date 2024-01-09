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الجزائر

نحو إعادة النظر في تخصصات التكوين المهني ومدتها

الشروق أونلاين
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نحو إعادة النظر في تخصصات التكوين المهني ومدتها

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي، مساء الإثنين، أن “العمل جار لإعادة النظر في التخصصات التكوينية المتاحة ومدة التكوين في كل تخصص”.

وأكد الوزير خلال وقوفه على النشاط التكويني بمركز التكوين المهني الإخوة بوقزولة بميلة أنه سيتم في إطار هذا المسعى القيام بمراجعة شاملة لمدة التكوين المهني في بعض التخصصات.

وأضاف بأنه ستتم أيضا في هذا الإطار “إعادة النظر في التخصصات التكوينية المتوفرة إلى جانب مدة التكوين فيها وذلك بغية تكوين يد عاملة مؤهلة في ظرف وجيز تلبي احتياجات العديد من المؤسسات المستقبلة للمتمهنين ومنتوج التكوين”.

وكشف الوزير في تصريح للصحافة في ختام زيارته لميلة عن وجود أكثر من 900 نادي للإبداع والابتكار عبر مختلف المؤسسات التكوينية بالوطن لمرافقة حاملي الفكر المقاولاتي.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة تنظيم معرض وطني لإبداعات الشباب يعرضون خلاله ما يقدمونه في المجال الإبداعي والابتكاري.

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