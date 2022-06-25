نحو إعادة النظر في معايير التوجيه إلى شعبتي الرياضيات والتقني الرياضي

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد يوم السبت، عن إعادة النظر في كيفية توجيه تلاميذ التعليم الثانوي إلى شعبتي الرياضيات والتقني الرياضي.

يأتي ذلك في إطار مساعي الوزارة لتحسين مستوى تعليم الرياضيات في الأطوار التعليمية الثلاثة، حسب ما ذكره الوزير.

من جهة أخرى، أكد بلعابد أنّ عدد خريجي المدارس العليا للأساتذة في مادة الرياضيات، لا يزال غير كاف لتغطية حاجات المدارس الجزائرية.

هل تم التراجع عن إلغاء امتحان “السانكيام”؟.. وزير التربية يوضح

وفي 12 جوان 2022، أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد أنه لن يتم التراجع عن إلغاء شهادة التعليم الابتدائي مع الإبقاء على آلية الفحص التقييمي بدل الامتحان للانتقال من الطور الابتدائي إلى المتوسط.

وأوضح الوزير، على هامش إعطاءه إشارة الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 بمركز الإجراء بثانوية المجاهد جبابري أمحمد ببلدية رقان (150 كلم جنوب أدرار)، “أن الدراسات التي أنجزت حول هذا الامتحان أثبتت أنه لا جدوى بيداغوجية مرجوة منه”.

وأضاف “أنه قد تم التخلي عن هذا الامتحان والإبقاء على الفحص التقييمي لحماية التلاميذ من الضغوطات النفسية التي كانت تحيط بهم في سن مبكرة خلال هذا الامتحان سيما وأن النظام التقييمي معمول به في بلدان أخرى وسيتم تحيينه وتطبيقه خلال الموسم الدراسي القادم”.