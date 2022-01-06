تتجه وزارة الصناعة نحو إعادة بعث صناعة الدراجات والدراجات النارية وتنمية النشاطات المرتبطة بها.

وأعلنت وزارة الصناعة في بيان لها، الخميس، عن تنظيم لقاء خاص بمتابعة وتنمية النشاطات المرتبطة بصناعة الدراجات والدراجات النارية، يوم 19 جانفي الجاري، بهدف تسليط الضوء على المشاكل والنقائص التي يعاني منها كل نشاط ومحاولة إيجاد حلول لها.

وأشار بيان الوزارة أن اللقاء يهدف إلى دراسة إمكانية إعادة بعث الأنشطة المتوقفة المتعلقة بصناعة الدراجات والدراجات النارية.

ودعت مختلف المتعاملين الإقتصاديين، من مصنّعين ومناولين، الممارسين لهذه النشاطات الصناعية، الراغبين في حضور اللقاء، لإرسال طلب مشاركة مرفقا ببطاقة تقنية تعريفية للمؤسسة ونوع نشاطها ومنتجاتها، على البريد الإلكتروني التالي: sec.dispositifs@industrie.gov.dz