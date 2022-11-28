نحو إعادة تصنيع نفايات الورق في الجزائر

اتفاقية بين "جينيرال أومبالاج" و"لافارج الجزائر"

وقعت كل من شركتي “جينيرال أومبالاج” و”لافارج الجزائر” اتفاقية لإعادة تصنيع نفايات الورق في الجزائر، وهي الخطوة التي تندرج في إطار شراكة جديدة لدعم الاقتصاد الدائري والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما فيها الكهرباء والماء والخشب، مع الحفاظ على البيئة.

وأعلن “جينيرال أومبالاج” و”لافارج الجزائر”، التزاما بنهج الإدارة المستدامة والمسؤولة الهادفة لتحقيق إدارة أحسن للنفايات، عن توقيع اتفاقية تهدف إلى ضمان إعادة تدوير النفايات الورقية، والمساهمة في اقتصاد دائري والحفاظ على الموارد الطبيعية وفقا لقيمها البيئية والمجتمعية.

وبشكل ملموس، تسمح هذه الشراكة لشركة “جينيرال أومبالاج” باستعادة جميع النفايات الناتجة عن عملية تصنيع أكياس ورق الكرافت للاستخدام الصناعي، على مستوى وحدة “لافارج أكياس” بولاية برج بوعريريج لاستخدامها في دورات إنتاج جديدة.

وصرح رئيس “جينرال أومبالاج” رمطان بطوش، خلال ندوة صحفية عقدها الإثنين بفندق “أزاد” بالعاصمة الجزائر، أن الهدف الرئيسي لهذه الخطوة هو حماية البيئة، وهو المسعى الذي يندرج في صميم نموذج عملهم، من خلال إنتاج عبوّات بأقل بصمة كربونية ممكنة وهو ما يقف وراء الاتفاقية المهمة للغاية المبرمة بين الطرفين، نظرا لمكانة “لافارج الجزائر” وتصنيفها في السوق الوطنية، مضيفا “نحن على ثقة من أنه من المؤكد أنه سينتج عن هذه الاتفاقية أثار إيجابية كبرى”.

وبفضل هذا النهج المسؤول عن البيئة، سيتم تقليل استهلاك الموارد الطبيعية لإنتاج ورق الكارتون في “جينرال أوبالاج”، لأن إعادة تدوير طن واحد من الورق المقوّى يتجنّب استهلاك 2.5 طن من الخشب، و50 مترا مكعّبا من الماء و13 ميغاواط ساعة من الطاقة وإطلاق 2.5 طن من ثاني أكسيد الكاربون.

ومن جهته، ممثل مجموعة هولسيم في الجزائر، نيكولاس جورج، صرّح قائلا: “نحن سعداء بهذه الشراكة مع جينرال أومبالاج، ومساهمتنا في إعادة تدوير النفايات الورقية، حيث تمثل صناعة استعادة النفايات الورقية تحدّيا كبيرا للجزائر ولتطوير القدرات الإنتاجية الفعالة، ولدعم جهود التحوّل البيئي للاقتصاد الجزائري”، مضيفا “هذا الإجراء يتماشى تماما مع استراتيجية الحكومة لحماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الدائري”.